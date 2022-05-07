https://arabic.sputniknews.com/20220507/نو-بك-مشروع-أمريكي-لمقاضاة-أوبك-1061940362.html
"نو بك"... مشروع أمريكي لمقاضاة "أوبك"
"نو بك"... مشروع أمريكي لمقاضاة "أوبك"
تتجه الولايات المتحدة الأمريكية إلى إقرار مشروع قانون يهدف لمحاكمة منظمة "أوبك" وحلفائها. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T08:11+0000
2022-05-07T08:11+0000
2022-05-07T08:11+0000
اقتصاد
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فقد أقرت لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس، مشروع قانون لرفع دعاوى قضائية ضد الاحتكار موجهة ضد "أوبك" وحلفائها.ولكي يصبح مشروع القانون قانونا، لا يزال يتعين تمريره على مجلس الشيوخ ومجلس النواب بالكامل قبل أن يوقعه الرئيس. حتى لو أصبح قانونًا، فسيكون تطبيقه صعبا، بحسب ما أشار الموقع.منذ ما يقرب من عامين بالضبط، ضغطت الولايات المتحدة على "أوبك +" لخفض إنتاج النفط وساعدت في التوسط في صفقة بين المنتجين لتحقيق الاستقرار في الأسواق. قد يبدو من غير المرجح أن تؤثر الإجراءات القانونية على أحجام إنتاج "أوبك +"، ومع ذلك، فإن التهديد قد يزيد من فتور العلاقات بين واشنطن وأعضاء "أوبك" الرئيسيين.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
"نو بك"... مشروع أمريكي لمقاضاة "أوبك"
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تتجه الولايات المتحدة الأمريكية إلى إقرار مشروع قانون يهدف لمحاكمة منظمة "أوبك" وحلفائها.
فقد أقرت لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس، مشروع قانون لرفع دعاوى قضائية ضد الاحتكار موجهة ضد "أوبك" وحلفائها.
وبحسب ما نشر موقع seekingalpha، تم تصميم مشروع القانون "نو بك" لحماية المستهلكين الأمريكيين من ارتفاع أسعار البنزين بسبب منتجي النفط ومصدريه.
ولكي يصبح مشروع
القانون قانونا، لا يزال يتعين تمريره على مجلس الشيوخ ومجلس النواب بالكامل قبل أن يوقعه الرئيس. حتى لو أصبح قانونًا، فسيكون تطبيقه صعبا، بحسب ما أشار الموقع.
منذ ما يقرب من عامين بالضبط، ضغطت الولايات المتحدة على "أوبك +" لخفض إنتاج النفط وساعدت في التوسط في صفقة بين المنتجين لتحقيق الاستقرار في الأسواق.
قد يبدو من غير المرجح أن تؤثر الإجراءات القانونية على أحجام إنتاج "أوبك +"، ومع ذلك، فإن التهديد قد يزيد من فتور العلاقات بين واشنطن وأعضاء "أوبك" الرئيسيين.