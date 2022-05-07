https://arabic.sputniknews.com/20220507/نيجيريا-الحكومة-تحذر-شركات-الطيران-من-تبعات-قرارها-بوقف-الرحلات-الجوية-1061968403.html
نيجيريا… الحكومة تحذر شركات الطيران من تبعات قرارها بوقف الرحلات الجوية
نيجيريا… الحكومة تحذر شركات الطيران من تبعات قرارها بوقف الرحلات الجوية
قررت رابطة شركات الطيران النيجيرية تعليق الرحلات الجوية بداية من الاثنين المقبل حتى إشعار آخر، بسبب الارتفاع في أسعار الوقود، بينما حذرت الحكومة من تبعات... 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T20:57+0000
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وقالت الرابطة إن أسعار وقود الطائرات ارتفعت بصورة لا يمكن لأي شركة طيران أن تستوعبها، مشيرة إلى أنها زيادة كبيرة في فترة قصيرة، حسبما ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية.ولفتت الرابطة إلى أن ارتفاع أسعار الوقود جعل تكلفة تذكرة الطيران الداخلية التي لا تزيد مدتها عن ساعة هو 270 يورو، ما يعني أن التكلفة أصبحت كبيرة جدا على المسافرين.ولفتت إلى أن هذا هو السبب الذي جعلها تتخذ قرارا بتعليق رحلات في أنحاء البلاد حتى إشعار آخر.ووجهت وزارة الطيران رسالة إلى شركات الملاحة الجوية دعتها فيها لإدراك تبعات قرار وقف رحلات الطيران على المسافرين في نيجيريا والمسافرين من خارج البلاد، مشيرة إلى أنها تحاول فعل ما يمكن فعله لاحتواء هذا الوضع.
https://arabic.sputniknews.com/20220407/شركة-بريطانية-تخسر-نحو-5-مليارات-دولار-بسبب-خروجها-من-روسيا-1060927581.html
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نيجيريا… الحكومة تحذر شركات الطيران من تبعات قرارها بوقف الرحلات الجوية
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قررت رابطة شركات الطيران النيجيرية تعليق الرحلات الجوية بداية من الاثنين المقبل حتى إشعار آخر، بسبب الارتفاع في أسعار الوقود، بينما حذرت الحكومة من تبعات القرار.
وقالت الرابطة إن أسعار وقود
الطائرات ارتفعت بصورة لا يمكن لأي شركة طيران أن تستوعبها، مشيرة إلى أنها زيادة كبيرة في فترة قصيرة، حسبما ذكرت
صحيفة "البيان" الإماراتية.
ولفتت الرابطة إلى أن ارتفاع أسعار الوقود جعل تكلفة تذكرة الطيران الداخلية التي لا تزيد مدتها عن ساعة هو 270 يورو، ما يعني أن التكلفة أصبحت كبيرة جدا على المسافرين.
ولفتت إلى أن هذا هو السبب الذي جعلها تتخذ قرارا بتعليق رحلات في أنحاء البلاد حتى إشعار آخر.
ووجهت وزارة الطيران رسالة إلى شركات الملاحة الجوية
دعتها فيها لإدراك تبعات قرار وقف رحلات الطيران على المسافرين في نيجيريا والمسافرين من خارج البلاد، مشيرة إلى أنها تحاول فعل ما يمكن فعله لاحتواء هذا الوضع.