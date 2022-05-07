https://arabic.sputniknews.com/20220507/هل-تعود-العلاقات-بين-حماس-ودمشق-1061954359.html

هل تعود العلاقات بين حماس ودمشق

هل تعود العلاقات بين حماس ودمشق

في حديثه لـ"سبوتنيك"، قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، إن الحركة "تأمل أن تكون هناك الكثير من التغيرات، التي تسمح فعلا باستئناف علاقاتها مع... 07.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-07T14:29+0000

2022-05-07T14:29+0000

2022-05-07T14:29+0000

بوضوح

راديو

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هل تعود العلاقات بين حماس ودمشق هل تعود العلاقات بين حماس ودمشق

وأشار إلى أن "الأساس في مثل هذه الأمور هو علاقة حماس مع الفلسطينيين الموجودين في سوريا، وما سوى ذلك من العلاقات مطروح على الأجندة، ونأمل أن تكون هناك تغيرات إيجابية في المستقبل".وأكد القيادي بالحركة أن "علاقات حماس مع تركيا مستقرة"، وقال إن "الحركة ملتزمة بالتفاهمات والاتفاقات"، مشيرا إلى تعرض علاقات الحركة في أنقرة بما اعتبره "تشويش كبير نتيجة سياسة تركيا بشأن تحسين العلاقات مع كل الفرقاء في المنطقة، سواء مصر أم السعودية أم الإمارات أم إسرائيل، وأيضا تشويش من جانب إسرائيل لأنها تكذب يوميا في الإعلام".وحول علاقة الحركة مع إيران وإمكانية تطورها إلى مصالحة مع الحكومة السورية، شدد أبو مرزوق على أن "هذا الملف معقد"، معربا عن أمله أن تكون هناك "الكثير من التغيرات التي تسمح فعلا باستئناف العلاقات مع دمشق".وأضاف أنه يتعين عليها أيضا أن تعترف بالخطأ الذي ارتكبته بحق الدولة السورية عندما جندت إرهابيين ارتكبوا جرائم في دمشق ومحيطها ومناطق أخرى في سوريا، وبعدها يمكن الحديث عن عودة العلاقات، مشيرا إلى أنه لا يتحدث باسم سوريا لكن هذا الرأي يعبر عن قطاع واسع من السوريين.بدوره، قال مستشار العلاقات الدولية علي يحيي، إن "قيادة حماس بدأت تعتمد نهجا أكثر براجماتيه في علاقاتها، وتتوجه نحو سد بعض الثغرات التي أنتجتها الظروف الإقليمية، وقد بدأ هذا التوجه في 2017 بعد انتخاب قيادات جديدة للحركة، ورأينا مؤخرا تصريحات دعم سوريا للمقاومة وأيضا إدانة حماس للهجمات الإسرائيلية على سوريا".إعداد وتقديم: جيهان لطفي

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