https://arabic.sputniknews.com/20220507/واتسآب-يعلن-عن-قفزة-هائلة-بحجم-الملفات-المرسلة-وعدد-المشاركين-في-المحادثات-الجماعية-1061949801.html
"واتسآب" يعلن عن قفزة هائلة بحجم الملفات المرسلة وعدد المشاركين في المحادثات الجماعية
"واتسآب" يعلن عن قفزة هائلة بحجم الملفات المرسلة وعدد المشاركين في المحادثات الجماعية
أعلن تطبيق "واتسآب" للتراسل الفوري عن مجموعة من الميزات التي كان نوه إليها الشهر الماضي. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T12:25+0000
2022-05-07T12:25+0000
2022-05-07T12:25+0000
مجتمع
منوعات
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وقال في مدونة له، يوم الخميس الماضي، إن مستخدميه أصبح في إمكانهم الآن زيادة حجم الملفات المرسلة إلى 2 غيغابايت، وهي قفزة هائلة من الحد السابق البالغ 100 ميغابايت.كما أعلن "واتسآب" في مدونته أنه يعمل على مضاعفة الحجم الأقصى للمحادثات الجماعية، من 256 إلى 512 مشارك.لكن لفت التطبيق الشهير إلى أنه سيتم طرح ميزة المجموعات الأكبر حجما "ببطء"، وفق تعبيرها في مدونتها.وتنضم الميزات السابقة إلى إعلان "واتسآب"، يوم الخميس، عن تفعيل خاصية التفاعل بالرموز التعبيرية.وستسمح ميزة "الرد السريع" للمستخدمين بالتفاعل مع تحديثات الحالة على واتسآب، إحدى أكثر منصات الاتصال استخداما، باستخدام الرموز التعبيرية حيث ستجعل هذه الميزة من السهل على المستخدمين الرد على الرسائل الفردية كما هي الحال في "تليغرام" و"إنستغرام".وسيحصل المستخدمون على 6 اقتراحات منبثقة للرد على رسالة معينة، والتي تتضمن رمزا تعبيريا لليد قابلة للطي، وآخر للقلب، ورموز تعبيرية ضاحكة، ورموز تعبيرية "واو"، ورموز تعبيرية حزينة.
https://arabic.sputniknews.com/20220429/واتسآب-يختبر-ميزة-الدردشة-من-حساب-واحد-على-هواتف-وأجهزة-لوحية-متعددة-1061742528.html
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مجتمع, منوعات
"واتسآب" يعلن عن قفزة هائلة بحجم الملفات المرسلة وعدد المشاركين في المحادثات الجماعية
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أعلن تطبيق "واتسآب" للتراسل الفوري عن مجموعة من الميزات التي كان نوه إليها الشهر الماضي.
وقال في مدونة له
، يوم الخميس الماضي، إن مستخدميه أصبح في إمكانهم الآن زيادة حجم الملفات المرسلة إلى 2 غيغابايت، وهي قفزة هائلة من الحد السابق البالغ 100 ميغابايت.
كما أعلن "واتسآب" في مدونته أنه يعمل على مضاعفة الحجم الأقصى للمحادثات الجماعية، من 256 إلى 512 مشارك.
لكن لفت التطبيق الشهير إلى أنه سيتم طرح ميزة المجموعات الأكبر حجما "ببطء"، وفق تعبيرها في مدونتها.
وتنضم الميزات السابقة إلى إعلان "واتسآب"، يوم الخميس، عن تفعيل خاصية التفاعل بالرموز التعبيرية.
وستسمح ميزة "الرد السريع" للمستخدمين بالتفاعل مع تحديثات الحالة على واتسآب، إحدى أكثر منصات الاتصال استخداما، باستخدام الرموز التعبيرية حيث ستجعل هذه الميزة من السهل على المستخدمين الرد على الرسائل الفردية كما هي الحال في "تليغرام" و"إنستغرام".
وسيحصل المستخدمون على 6 اقتراحات منبثقة للرد على رسالة معينة، والتي تتضمن رمزا تعبيريا لليد قابلة للطي، وآخر للقلب، ورموز تعبيرية ضاحكة، ورموز تعبيرية "واو"، ورموز تعبيرية حزينة.