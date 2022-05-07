https://arabic.sputniknews.com/20220507/وزارة-الداخلية-في-بريدنيستروفيه-تؤكد-وقوع-4-انفجارات-على-الحدود-مع-أوكرانيا-1061943652.html

وزارة الداخلية في بريدنيستروفيه تؤكد وقوع 4 انفجارات على الحدود مع أوكرانيا

وزارة الداخلية في بريدنيستروفيه تؤكد وقوع 4 انفجارات على الحدود مع أوكرانيا

أعلنت وزارة الداخلية في جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية، اليوم السبت، وقوع 4 انفجارات على حدودها المباشرة مع أوكرانيا. 07.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-07T09:54+0000

2022-05-07T09:54+0000

2022-05-07T09:54+0000

ترانسنيستريا

أخبار أوكرانيا

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مولدوفا - سبوتنيك. ووفقا لبيان لها نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت وزارة الداخلية في جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية (المستقلة غير المعترف بها) أن أربعة انفجارات وقعت مساء أمس الجمعة في قرية فارانكاو على الحدود مع أوكرانيا، حيث تم إسقاط عبوات ناسفة من طائرة دون طيار.وقال البيان: "وقعت أربعة انفجارات بالقرب من قرية فارانكاو في منطقة ريبنيتا، في منطقة المطار السابق، وفي مساء يوم 6 مايو/أيار، حوالي الساعة 21:40 (18:40 بتوقيت غرينتش)، تم إلقاء أول عبوتين ناسفتين، على الأرجح"، لافتة إلى أن الهجوم تكرر بعد ساعة.وأشارت الوزارة إلى أن هذا هو الحادث الثاني بالقرب من قرية فارانكاو، حيث وقع الحادث الأول في الـ 5 من مايو، عندما تم إسقاط عبوتين ناسفتين بالمثل من طائرة دون طيار، مؤكدة أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات في جميع الحالات.

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