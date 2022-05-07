https://arabic.sputniknews.com/20220507/وزير-الدفاع-الياباني-كوريا-الشمالية-قد-تجري-تجربة-نووية-هذا-الشهر-1061941691.html

وزير الدفاع الياباني: كوريا الشمالية قد تجري تجربة نووية هذا الشهر

وزير الدفاع الياباني: كوريا الشمالية قد تجري تجربة نووية هذا الشهر

أكد وزير الدفاع الياباني، نوبو كيشي، أن كوريا الشمالية قد تجري تجربة نووية بالفعل خلال هذا الشهر. 07.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-07T09:03+0000

2022-05-07T09:03+0000

2022-05-07T09:03+0000

اليابان

كوريا الشمالية

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طوكيو - سبوتنيك. ووفقا لتصريحات مباشرة لإذاعة "إن إتش كيه" اليابانية، قال كيشي: "كوريا الشمالية قد تجري تجربة نووية في وقت مبكر من هذا الشهر".وفيما لفت إلى أن لدى بلاده معلومات مثل الولايات المتحدة الأمريكية، أكد أنهم يقومون حاليا بجمع معلومات أكثر عن الأمر.كما أكد الوزير تقارير سابقة للجيش الكوري الجنوبي مفادها أن التجربة الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية اليوم كانت عملية إطلاق واحدة من غواصة، موضحا أن الصاروخ كان ارتفاعه 50 كيلومترا، (31 ميلا)، ومداه 600 كيلومتر.وأشار كيشي أيضًا إلى أن اليابان قدمت احتجاجًا إلى كوريا الشمالية بشأن الحادث عبر القنوات الدبلوماسية في العاصمة الصينية بكين.وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جالينا بورتر، قد صرحت أمس الجمعة، أن بلادها تعتقد أن بيونغ يانغ تستعد لإجراء اختبار نووي في موقعها، "بانجي-ري"، في وقت مبكر من الشهر الجاري.وكان زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، قد أعلن خلال عرض عسكري تم مؤخرا أن بلاده ستواصل تعزيز إمكاناتها النووية.وعلى مدار 10 سنوات في السلطة، أجرى زعيم كوريا الشمالية أكثر من 100 عملية إطلاق صاروخية، بما في ذلك عمليات إطلاق عابرة للقارات، و4 تجارب نووية.

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