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https://arabic.sputniknews.com/20220507/وزير-النفط-العراقي-الإيرادات-النفطية-لإقليم-كردستان-لا-تتجاوز-50-من-إجمالي-المباع-1061959556.html
وزير النفط العراقي: الإيرادات النفطية لإقليم كردستان لا تتجاوز %50 من إجمالي المباع
وزير النفط العراقي: الإيرادات النفطية لإقليم كردستان لا تتجاوز %50 من إجمالي المباع
كشف وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، اليوم السبت، أن الإيرادات الصافية لنفط إقليم كردستان لا تتجاوز 50 في المئة من قيمة النفط المباع. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T16:46+0000
2022-05-07T16:46+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في تصريحات أدلى بها خلال اجتماع هيئة الرأي للوزارة، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال الوزير العراقي إن "الإيرادات الصافية التي تذهب إلى موازنة الإقليم لا تتجاوز 50 بالمئة من قيمة النفط المباع".وأشار عبد الجبار إلى أنه لا توجد دولة في العالم تتبنى سياستين لإدارة الطاقة.وكانت المحكمة الاتحادية أصدرت، في فبراير/ شباط، قراراً بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان، مع إلزامها بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية الكردستانية باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية في بغداد.وتوجد ملفات عالقة بين بغداد وإقليم كردستان العراق، منذ سنوات طويلة، وعلى رأسها ملف إدارة الثروة النفطية وتقسيم إيراداتها، حيث لعب التحكم في النفط واستغلال إيراداته دوراً بارزًا في الخلاف بين الطرفين.
https://arabic.sputniknews.com/20220507/الموارد-المائية-العراقية-تعلن-تحقيق-زيادة-في-التخزين-المائي-1061952617.html
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أخبار العراق اليوم

وزير النفط العراقي: الإيرادات النفطية لإقليم كردستان لا تتجاوز %50 من إجمالي المباع

16:46 GMT 07.05.2022
© AP Photo / Nabil al-Jouraniالعراق يعرض مناطق جديدة للتنقيب عن النفط والغاز
العراق يعرض مناطق جديدة للتنقيب عن النفط والغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
© AP Photo / Nabil al-Jourani
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كشف وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، اليوم السبت، أن الإيرادات الصافية لنفط إقليم كردستان لا تتجاوز 50 في المئة من قيمة النفط المباع.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها خلال اجتماع هيئة الرأي للوزارة، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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13:35 GMT
وقال الوزير العراقي إن "الإيرادات الصافية التي تذهب إلى موازنة الإقليم لا تتجاوز 50 بالمئة من قيمة النفط المباع".
وأشار عبد الجبار إلى أنه لا توجد دولة في العالم تتبنى سياستين لإدارة الطاقة.
وكانت المحكمة الاتحادية أصدرت، في فبراير/ شباط، قراراً بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان، مع إلزامها بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية الكردستانية باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية في بغداد.
وتوجد ملفات عالقة بين بغداد وإقليم كردستان العراق، منذ سنوات طويلة، وعلى رأسها ملف إدارة الثروة النفطية وتقسيم إيراداتها، حيث لعب التحكم في النفط واستغلال إيراداته دوراً بارزًا في الخلاف بين الطرفين.
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