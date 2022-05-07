https://arabic.sputniknews.com/20220507/وصول-الدفعة-الأولى-من-صناديق-اقتراع-اللبنانيين-في-الخارج-من-طهران-إلى-مطار-بيروت-1061938353.html
وصول الدفعة الأولى من صناديق اقتراع اللبنانيين في الخارج من طهران إلى مطار بيروت
وصول الدفعة الأولى من صناديق اقتراع اللبنانيين في الخارج من طهران إلى مطار بيروت
وصلت الدفعة الأولى من صناديق اقتراع اللبنانيين في الخارج في انتخابات بلادهم النيابية، إلى مطار بيروت الدولي قادمة من العاصمة الإيرانية طهران. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T06:27+0000
2022-05-07T06:27+0000
2022-05-07T06:27+0000
أخبار لبنان
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ووفقا لموقع النشرة اللبناني، فقد وصل مع الصناديق السفير اللبناني لدى إيران، حسن عباس، والذي أكد أن الصناديق وصلت مغلقة بحقيبة دبلوماسية.وأوضح عباس أن "الانتخابات كانت جيدة وكان هناك اندفاع كبير من المواطنين الذين صوّتوا".وبينما أشار السفير اللبناني لدى طهران إلى أن "عدد الناخبين في إيران قليل مقارنة بباقي الدول"، فقد لفت إلى أن "نسبة الاقتراع كانت عالية".ومن المتوقع أن تجري في الـ8 من مايو/أيار الجاري المرحلة الثانية من اقتراع اللبنانيين في الخارج (المقيمين في الدول الغربية)، فيما سيدلي المقيمون في لبنان بأصواتهم يوم 15 مايو.
https://arabic.sputniknews.com/20210927/وزير-الخارجية-اللبناني-يصف-الحديث-عن-إلغاء-انتخابات-المغتربين-بـالشائعة-1050270697.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان
وصول الدفعة الأولى من صناديق اقتراع اللبنانيين في الخارج من طهران إلى مطار بيروت
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وصلت الدفعة الأولى من صناديق اقتراع اللبنانيين في الخارج في انتخابات بلادهم النيابية، إلى مطار بيروت الدولي قادمة من العاصمة الإيرانية طهران.
ووفقا لموقع النشرة
اللبناني، فقد وصل مع الصناديق السفير اللبناني لدى إيران، حسن عباس، والذي أكد أن الصناديق وصلت مغلقة بحقيبة دبلوماسية.
27 سبتمبر 2021, 17:39 GMT
وأوضح عباس أن "الانتخابات كانت جيدة وكان هناك اندفاع كبير من المواطنين الذين صوّتوا".
وبينما أشار السفير اللبناني لدى طهران إلى أن "عدد الناخبين
في إيران قليل مقارنة بباقي الدول"، فقد لفت إلى أن "نسبة الاقتراع كانت عالية".
يشار إلى أن المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية اللبنانية للمغتربين خارج البلاد كانت قد بدأت صباح أمس الجمعة، في كل من المملكة العربية السعودية، قطر، الكويت، سوريا، البحرين، الأردن، إيران، سلطنة عمان، مصر والعراق.
ومن المتوقع أن تجري في الـ8 من مايو/أيار الجاري المرحلة الثانية من اقتراع اللبنانيين في الخارج (المقيمين في الدول الغربية)، فيما سيدلي المقيمون في لبنان بأصواتهم يوم 15 مايو.