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وفاة 4 أطفال غرقا أثناء محاولتهم السباحة في سد وسط اليمن
وفاة 4 أطفال غرقا أثناء محاولتهم السباحة في سد وسط اليمن
لقي أربعة أطفال حتفهم غرقاً، اليوم السبت، في سد مائي في محافظة البيضاء وسط اليمن 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T20:34+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها جماعة "أنصار الله"، أن "أربعة أطفال، اثنان منهم من أسرة آل الجهراني وآخران من أقاربهما تتراوح أعمارهم ما بين 12 و15 عاماً غرقوا أثناء محاولتهم السباحة في سد قرن الأسد بمديرية العرش [شمال غربي البيضاء]".وتأتي الحادثة بعد يومين من غرق طفلة تبلغ من العمر 15 عاماً وإنقاذ 4 فتيات أخريات من أقاربها، في مياه سد شَاحِك بمديرية الطيال في محافظة صنعاء "جنوب شرقي العاصمة".
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أخبار اليمن الأن

وفاة 4 أطفال غرقا أثناء محاولتهم السباحة في سد وسط اليمن

20:34 GMT 07.05.2022
© AP Photo / Hani Mohammedمدرسة في صنعاء، اليمن
مدرسة في صنعاء، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
© AP Photo / Hani Mohammed
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لقي أربعة أطفال حتفهم غرقاً، اليوم السبت، في سد مائي في محافظة البيضاء وسط اليمن
القاهرة- سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها جماعة "أنصار الله"، أن "أربعة أطفال، اثنان منهم من أسرة آل الجهراني وآخران من أقاربهما تتراوح أعمارهم ما بين 12 و15 عاماً غرقوا أثناء محاولتهم السباحة في سد قرن الأسد بمديرية العرش [شمال غربي البيضاء]".
وتأتي الحادثة بعد يومين من غرق طفلة تبلغ من العمر 15 عاماً وإنقاذ 4 فتيات أخريات من أقاربها، في مياه سد شَاحِك بمديرية الطيال في محافظة صنعاء "جنوب شرقي العاصمة".
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