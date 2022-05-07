https://arabic.sputniknews.com/20220507/وفاة-4-أطفال-غرقا-أثناء-محاولتهم-السباحة-في-سد-وسط-اليمن-1061968299.html
وفاة 4 أطفال غرقا أثناء محاولتهم السباحة في سد وسط اليمن
وفاة 4 أطفال غرقا أثناء محاولتهم السباحة في سد وسط اليمن
لقي أربعة أطفال حتفهم غرقاً، اليوم السبت، في سد مائي في محافظة البيضاء وسط اليمن 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T20:34+0000
2022-05-07T20:34+0000
2022-05-07T20:34+0000
أخبار اليمن الأن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1e/1049990754_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6150ffff983911d798b2488e2efdab43.jpg
القاهرة- سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها جماعة "أنصار الله"، أن "أربعة أطفال، اثنان منهم من أسرة آل الجهراني وآخران من أقاربهما تتراوح أعمارهم ما بين 12 و15 عاماً غرقوا أثناء محاولتهم السباحة في سد قرن الأسد بمديرية العرش [شمال غربي البيضاء]".وتأتي الحادثة بعد يومين من غرق طفلة تبلغ من العمر 15 عاماً وإنقاذ 4 فتيات أخريات من أقاربها، في مياه سد شَاحِك بمديرية الطيال في محافظة صنعاء "جنوب شرقي العاصمة".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1e/1049990754_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9f76c1540b0891b1c6d1b223efa990fb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار اليمن الأن
وفاة 4 أطفال غرقا أثناء محاولتهم السباحة في سد وسط اليمن
تابعنا عبر
لقي أربعة أطفال حتفهم غرقاً، اليوم السبت، في سد مائي في محافظة البيضاء وسط اليمن
القاهرة- سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها جماعة "أنصار الله"، أن "أربعة أطفال، اثنان منهم من أسرة آل الجهراني وآخران من أقاربهما تتراوح أعمارهم ما بين 12 و15 عاماً غرقوا أثناء محاولتهم السباحة في سد قرن الأسد بمديرية العرش [شمال غربي البيضاء]".
وتأتي الحادثة بعد يومين من غرق طفلة تبلغ من العمر 15 عاماً وإنقاذ 4 فتيات أخريات من أقاربها، في مياه سد شَاحِك بمديرية الطيال في محافظة صنعاء "جنوب شرقي العاصمة".