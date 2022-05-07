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https://arabic.sputniknews.com/20220507/-الخارجية-الإيرانية-تصدر-بيانا-بشأن-الهجوم-الإسرائيلي-المتكرر-على-المسجد-الأقصى-1061947029.html
الخارجية الإيرانية تصدر بيانا بشأن "الهجوم الإسرائيلي المتكرر على المسجد الأقصى"
الخارجية الإيرانية تصدر بيانا بشأن "الهجوم الإسرائيلي المتكرر على المسجد الأقصى"
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، "الهجوم الإسرائيلي المتكرر على المسجد الأقصى المبارك والاعتداء الوحشي لقوات الاحتلال على المصلين والمرابطين في الأماكن... 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T11:15+0000
2022-05-07T11:15+0000
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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، إن "الاحتلال والمحتلين إلى زوال، والنضال ضد مغتصبي القدس وفلسطين حق طبيعي ومشروع وقانوني للشعب الفلسطيني"، وذلك حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وأشار خطيب زاده، إلى تصعيد الاعتداءات والأعمال الوحشية لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعيا الشعوب والحكومات والأوساط الإقليمية والدولية إلى مساعدة الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه ومواجهة الاحتلال الصهيوني.وأكد على ضرورة وحدة العالم الإسلامي للدفاع عن فلسطين وإنقاذ المسجد الأقصى، معتبرا "تطبيع العلاقات مع نظام الفصل العنصري الإسرائيلي من العوامل المشجعة والمشددة لعنف الصهاينة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".وكان خطيب صلاة الجمعة المؤقت بطهران، محمد حسن أبو ترابي، قال أمس الجمعة، إن "فلسطين هي القضية الأولى في العالم الإسلامي والعدو الصهيوني بات محاصرا من قبل المقاومة الإسلامية".ونقلت وكالة إرنا، عن حسن أبو ترابي أنه بالرغم من القيود اللاإنسانية المفروضة على الفلسطينيين، حضر أكثر من 200 ألف شخص صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، وهو أمر يبعث على الأمل ومؤشر على يأس أعداء الإسلام.في السياق ذاته، قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إن أيدي الفلسطينيين لم تعد فارغة، متهكما على الولايات المتحدة إذ وصفها بـ"سيارة إسعاف تصل بعد وفاة المريض".
https://arabic.sputniknews.com/20220506/محافظ-القدس-لـسبوتنيك-الانتهاكات-الإسرائيلية-مستمرة-والدفاع-عن-الأقصى-مسؤولية-عربية-1061930920.html
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أخبار إيران, آخر أخبار القدس الأن

الخارجية الإيرانية تصدر بيانا بشأن "الهجوم الإسرائيلي المتكرر على المسجد الأقصى"

11:15 GMT 07.05.2022
© AP Photo / Mahmoud Illeanالقوات الإسرائيلية تقتحم باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة، القدس 21 مايو 2021
القوات الإسرائيلية تقتحم باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة، القدس 21 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
© AP Photo / Mahmoud Illean
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أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، "الهجوم الإسرائيلي المتكرر على المسجد الأقصى المبارك والاعتداء الوحشي لقوات الاحتلال على المصلين والمرابطين في الأماكن الفلسطينية المقدسة".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، إن "الاحتلال والمحتلين إلى زوال، والنضال ضد مغتصبي القدس وفلسطين حق طبيعي ومشروع وقانوني للشعب الفلسطيني"، وذلك حسب وكالة تسنيم الإيرانية.
صلاة عيد الأضحى في ساحة مسجد الأقصى في القدس، فلسطين 20 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
محافظ القدس لـ"سبوتنيك": الانتهاكات الإسرائيلية مستمرة والدفاع عن الأقصى مسؤولية عربية
أمس, 17:45 GMT
وأشار خطيب زاده، إلى تصعيد الاعتداءات والأعمال الوحشية لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعيا الشعوب والحكومات والأوساط الإقليمية والدولية إلى مساعدة الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه ومواجهة الاحتلال الصهيوني.
وأكد على ضرورة وحدة العالم الإسلامي للدفاع عن فلسطين وإنقاذ المسجد الأقصى، معتبرا "تطبيع العلاقات مع نظام الفصل العنصري الإسرائيلي من العوامل المشجعة والمشددة لعنف الصهاينة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وكان خطيب صلاة الجمعة المؤقت بطهران، محمد حسن أبو ترابي، قال أمس الجمعة، إن "فلسطين هي القضية الأولى في العالم الإسلامي والعدو الصهيوني بات محاصرا من قبل المقاومة الإسلامية".
ونقلت وكالة إرنا، عن حسن أبو ترابي أنه بالرغم من القيود اللاإنسانية المفروضة على الفلسطينيين، حضر أكثر من 200 ألف شخص صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، وهو أمر يبعث على الأمل ومؤشر على يأس أعداء الإسلام.
في السياق ذاته، قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إن أيدي الفلسطينيين لم تعد فارغة، متهكما على الولايات المتحدة إذ وصفها بـ"سيارة إسعاف تصل بعد وفاة المريض".
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