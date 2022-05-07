https://arabic.sputniknews.com/20220507/-هيئة-الأركان-المشتركة-الكورية-الجنوبية-تلمح-إلى-إطلاق-صاروخ-باليستي-آخر-من-جانب-كوريا-الشمالية-1061944109.html
هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية تلمح إلى إطلاق صاروخ باليستي آخر من جانب كوريا الشمالية
هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية تلمح إلى إطلاق صاروخ باليستي آخر من جانب كوريا الشمالية
أكدت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، اليوم السبت، أنها "تجري استعدادها للتعامل مع إطلاق صاروخ باليستي محتمل آخر من قبل كوريا الشمالية". 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T10:14+0000
2022-05-07T10:14+0000
2022-05-07T10:14+0000
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
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وقالت هيئة الأركان المشتركة، في بيان لها: "إن سلسلة إطلاق الصواريخ الأخيرة من جانب كوريا الشمالية هي تهديدات خطيرة تقوض السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وفي المجتمع الدولي، وهي انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".وأضاف البيان أن الهيئة "مستعدة لاحتمال إطلاق إضافي"، متابعة: "يقوم جيشنا بتتبع ومراقبة التحركات ذات الصلة، والحفاظ على وضع الاستعداد الكامل".وأعلن وزير الدفاع الياباني، نوبو كيشي، في وقت سابق اليوم، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا واحدا من غواصة باتجاه بحر اليابان.وقال: "ما زلنا نحلل المعلومات، لكن بحسب تقييمنا أطلقت كوريا الشمالية صاروخا واحدا من غواصة. المدى التقريبي لرحلته كان نحو 600 كيلومتر وارتفاع الرحلة نحو 50 كيلومترا".ووصف الوزير إطلاق بيونغ يانغ لصاروخ بأنه أمر"غير مقبول على الإطلاق وينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي"، وشدد على أنه "تم إرسال احتجاج لكوريا الديمقراطية عبر سفارتنا في بكين".وكان جهاز الأمن البحري الياباني قد قال، صباح اليوم السبت، نقلاً عن وزارة الدفاع، إن "كوريا الشمالية أطلقت ما يعتقد أنه صاروخ باليستي".
https://arabic.sputniknews.com/20220507/الدفاع-اليابانية-كوريا-الشمالية-أطلقت-صاروخا-باليستيا-لمسافة-600-كيلومتر-1061939305.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية
هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية تلمح إلى إطلاق صاروخ باليستي آخر من جانب كوريا الشمالية
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أكدت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، اليوم السبت، أنها "تجري استعدادها للتعامل مع إطلاق صاروخ باليستي محتمل آخر من قبل كوريا الشمالية".
وقالت هيئة الأركان المشتركة، في بيان لها
: "إن سلسلة إطلاق الصواريخ الأخيرة من جانب كوريا الشمالية هي تهديدات خطيرة تقوض السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وفي المجتمع الدولي، وهي انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
وأضاف البيان أن الهيئة "مستعدة لاحتمال إطلاق إضافي"، متابعة: "يقوم جيشنا بتتبع ومراقبة التحركات ذات الصلة، والحفاظ على وضع الاستعداد الكامل".
وأعلن وزير الدفاع الياباني، نوبو كيشي، في وقت سابق اليوم، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا واحدا من غواصة باتجاه بحر اليابان.
وقال: "ما زلنا نحلل المعلومات، لكن بحسب تقييمنا أطلقت كوريا الشمالية صاروخا واحدا من غواصة. المدى التقريبي لرحلته كان نحو 600 كيلومتر وارتفاع الرحلة نحو 50 كيلومترا
".
ووصف الوزير إطلاق بيونغ يانغ لصاروخ بأنه أمر"غير مقبول على الإطلاق وينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي"، وشدد على أنه "تم إرسال احتجاج لكوريا الديمقراطية عبر سفارتنا في بكين".
وكان جهاز الأمن البحري الياباني قد قال، صباح اليوم السبت، نقلاً عن وزارة الدفاع، إن "كوريا الشمالية أطلقت ما يعتقد أنه صاروخ باليستي
".