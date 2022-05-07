https://arabic.sputniknews.com/20220507/5-قتلى-جراء-اشتعال-حرائق-في-سيبيريا-1061952045.html
5 قتلى جراء اشتعال حرائق في سيبيريا
5 قتلى جراء اشتعال حرائق في سيبيريا
لقي 5 أشخاص مصرعهم إثر اندلاع عدة حرائق جنوبي سيبيريا، حيث لحقت أضرار بنحو 200 مبنى، اليوم السبت، بحسب السلطات المحلية التي أعلنت حالة الطوارئ. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T13:15+0000
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ونقلت "فرانس برس" عن السلطات المحلية في سيبيريا، أن الحرائق اندلعت في منطقة كراسنويارسك وامتدت إلى بعض مناشر الخشب وملعب للأطفال.وقال الحاكم الإقليمي ألكسندر أوس إن الرياح العاتية التي وصلت سرعتها إلى 40 مترا في الثانية تسببت في سقوط الأشجار وخطوط الكهرباء عبر مساحات شاسعة من المنطقة، مما أدى إلى اندلاع الحرائق التي قالت السلطات إن 300 رجل إطفاء تدعمهم 90 مركبة شاركوا في مكافحتها.وأكد المسؤول أنه أصدر أمرا بقطع الكهرباء عن جزء من المنطقة باستثناء مرافق النجاة ومحطات الخدمة وأنظمة إمدادات المياه.من جانبها، أعلنت وزارة الطوارئ إن عملية إطفاء الحرائق تتعقد بسبب الأحوال الجوية فالرياح العنيفة تؤجج النيران وتمنع إخمادها.يذكر أن سيبيريا كانت قد عانت من حرائق واسعة النطاق لعدة سنوات، ففي العام الماضي، أطلقت الحرائق 16 مليون طن من الكربون في الغلاف الجوي، وفقا لتقرير مناخي أوروبي سنوي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, روسيا
5 قتلى جراء اشتعال حرائق في سيبيريا
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لقي 5 أشخاص مصرعهم إثر اندلاع عدة حرائق جنوبي سيبيريا، حيث لحقت أضرار بنحو 200 مبنى، اليوم السبت، بحسب السلطات المحلية التي أعلنت حالة الطوارئ.
ونقلت "فرانس برس" عن السلطات المحلية في سيبيريا، أن الحرائق اندلعت في منطقة كراسنويارسك وامتدت إلى بعض مناشر الخشب وملعب للأطفال.
وقال الحاكم الإقليمي ألكسندر أوس إن الرياح العاتية التي وصلت سرعتها إلى 40 مترا في الثانية تسببت في سقوط الأشجار وخطوط الكهرباء عبر مساحات شاسعة من المنطقة، مما أدى إلى اندلاع الحرائق التي قالت السلطات إن 300 رجل إطفاء تدعمهم 90 مركبة شاركوا في مكافحتها.
وأضاف أوس، قائلا: "لقد طلبنا المساعدة من المناطق المجاورة لكننا ندرك أنه في أفضل الأحوال لن تصلنا إلا بعد بضع ساعات"، مضيفًا أنه تم فتح ملاجئ مؤقتة للأشخاص في المناطق الأكثر تضررا مع وجود وحدات دعم طبي ونفسي أيضا.
وأكد المسؤول أنه أصدر أمرا بقطع الكهرباء عن جزء من المنطقة باستثناء مرافق النجاة ومحطات الخدمة وأنظمة إمدادات المياه.
من جانبها، أعلنت وزارة الطوارئ إن عملية إطفاء الحرائق تتعقد بسبب الأحوال الجوية فالرياح العنيفة تؤجج النيران وتمنع إخمادها.
يذكر أن سيبيريا كانت قد عانت من حرائق واسعة النطاق
لعدة سنوات، ففي العام الماضي، أطلقت الحرائق 16 مليون طن من الكربون في الغلاف الجوي، وفقا لتقرير مناخي أوروبي سنوي.