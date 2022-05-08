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آبي أحمد: إثيوبيا تحقق تقدما جيدا في إنتاج القمح
آبي أحمد: إثيوبيا تحقق تقدما جيدا في إنتاج القمح
قال رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، إن أديس أبابا تحقق تقدما جيدا في إنتاج القمح الذي يعد جزءا من مسيرة البلاد لتحقيق الأمن الغذائي. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T09:39+0000
2022-05-08T09:39+0000
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أخبار إثيوبيا
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جاء ذلك في تدوينة نشرها آبي أحمد، على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأحد.ونشر رئيس الوزراء الإثيوبي صورا ترصد مساحات خضراء شاسعة في بلاده، مؤكدا أنها تسهم في التحرك بصورة تدريجية نحو مواجهة تحديات الأمن الغذائي في إثيوبيا.وقال: "إنتاج القمح في موسم الصيف يسير بصورة جيدة"، مضيفا: "لنواصل هذا النجاح".ويسعى رئيس الوزراء الإثيوبي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح ويقوم بمتابعة محاصيله ميدانيا في مختلف أقاليم إثيوبيا.
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العالم, أخبار إثيوبيا

آبي أحمد: إثيوبيا تحقق تقدما جيدا في إنتاج القمح

09:39 GMT 08.05.2022
© Sputnik . Михаил Метцель / الذهاب إلى بنك الصور رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة الروسية الأفريقية في سوتشي
 رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة الروسية الأفريقية في سوتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
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قال رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، إن أديس أبابا تحقق تقدما جيدا في إنتاج القمح الذي يعد جزءا من مسيرة البلاد لتحقيق الأمن الغذائي.
جاء ذلك في تدوينة نشرها آبي أحمد، على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأحد.
ونشر رئيس الوزراء الإثيوبي صورا ترصد مساحات خضراء شاسعة في بلاده، مؤكدا أنها تسهم في التحرك بصورة تدريجية نحو مواجهة تحديات الأمن الغذائي في إثيوبيا.
وقال: "إنتاج القمح في موسم الصيف يسير بصورة جيدة"، مضيفا: "لنواصل هذا النجاح".
ويسعى رئيس الوزراء الإثيوبي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح ويقوم بمتابعة محاصيله ميدانيا في مختلف أقاليم إثيوبيا.
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