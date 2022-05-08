https://arabic.sputniknews.com/20220508/أتليتكو-يحسم-دربي-مدريد-بهدف-نظيف-في-مرمى-الريال-فيديو-1062004646.html
أتليتكو يحسم دربي مدريد بهدف نظيف في مرمى الريال... فيديو
أتليتكو يحسم دربي مدريد بهدف نظيف في مرمى الريال... فيديو
حسم أتلتيكو مدريد دربي العاصمة الإسبانية بعد فوزه على جاره وغريمه ريال مدريد 1-0، مساء اليوم الأحد، على ملعب "واندا مترو بوليتانو" في قمة الجولة الـ35 من... 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T21:40+0000
2022-05-08T21:40+0000
2022-05-08T21:40+0000
الدوري الإسباني
أخبار نادي ريال مدريد
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سجل هدف المباراة الوحيد يانيك كاراسكو من ركلة جزاء عند الدقيقة 40، حيث سددها بنجاح على يسار الحارس أندريه لونين.وخاض ريال مدريد، المباراة بتشكيلة معظمها من اللاعبين الاحتياطيين، حيث أراح عددا من الأساسيين، على رأسهم القائد كريم بنزيمة، بعد أن ضمن اللقب منذ الفوز على إسبانيول برباعية.الفوز رفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 64 نقطة، ليعزز موقعه في المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، إذ يبتعد عن ريال بيتيس، صاحب المركز الخامس، بفارق 6 نقاط قبل 3 مباريات فقط على نهاية الموسم الجاري.على الجانب الآخر، تجمد رصيد ريال مدريد عند 81 نقطة في المركز الأول، متفوقًا بفارق 12 نقطة على برشلونة، صاحب المركز الثاني.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الدوري الإسباني, أخبار نادي ريال مدريد
أتليتكو يحسم دربي مدريد بهدف نظيف في مرمى الريال... فيديو
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حسم أتلتيكو مدريد دربي العاصمة الإسبانية بعد فوزه على جاره وغريمه ريال مدريد 1-0، مساء اليوم الأحد، على ملعب "واندا مترو بوليتانو" في قمة الجولة الـ35 من الدوري الإسباني.
سجل هدف المباراة الوحيد يانيك كاراسكو من ركلة جزاء عند الدقيقة 40، حيث سددها بنجاح على يسار الحارس أندريه لونين.
وخاض ريال مدريد، المباراة بتشكيلة معظمها من اللاعبين الاحتياطيين، حيث أراح عددا من الأساسيين، على رأسهم القائد كريم بنزيمة، بعد أن ضمن اللقب منذ الفوز على إسبانيول برباعية.
الفوز رفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 64 نقطة، ليعزز موقعه في المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، إذ يبتعد عن ريال بيتيس، صاحب المركز الخامس، بفارق 6 نقاط قبل 3 مباريات فقط على نهاية الموسم الجاري.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد ريال مدريد عند 81 نقطة في المركز الأول، متفوقًا بفارق 12 نقطة على برشلونة، صاحب المركز الثاني.