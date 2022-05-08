https://arabic.sputniknews.com/20220508/أشياء-صغيرة-تقتل-هاتفك-الذكي-1061978153.html

أشياء صغيرة "تقتل" هاتفك الذكي

أشياء صغيرة "تقتل" هاتفك الذكي

يتجاهل العديد من مالكي الهواتف الذكية التنظيف اليومي للجهاز، وحتى أولئك الذين يقومون أحيانًا بمسح شاشة أجهزتهم الذكية لا يفعلون ذلك دائمًا بشكل صحيح، مما يؤدي... 08.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-08T09:45+0000

2022-05-08T09:45+0000

2022-05-08T09:45+0000

منوعات

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نقدم لكم عدة نصائح لرعاية هاتفكم من الاهتراء والخراب الذي قد يلحق به كهيكل خارجي أو بمعالجه وأجزائه الداخلية والتقنية.كيفية مسح شاشة الهاتف الذكيقال كبير المهندسين في SberService، سيرغي سيدورينكو، في مقابلة مع "روسيسكايا غازيتا"، إنه من الأفضل استخدام مناديل مبللة خاصة لتنظيف شاشة الهاتف الذكي، وقطعة قماش من الألياف الدقيقة للمسح النهائي، لأن استخدام مثل هذه المناديل سيجنب تلف الشاشة.ونصح باستخدام الأوقية البلاستيكية من أجل حماية الشاشة من الخدوش، وعدم استخدام الكحول للتنظيف، لأن الكحول ولو قامت بتسريع التنظيف والتلميع ولكنها تسبب تلف الجهاز من الداخل.كيفية تنظيف منفذ الشحنيتم انسداد منافذ USB باستمرار بالغبار والوبر وأنواع أخرى من الأوساخ التي يمكن أن تلحق الضرر بهاتفك الذكي أو تبطئ عملية الشحن، لذا فإن الأمر يستحق تنظيف الموصلات بانتظام.يقول سيدورينكو: "يمكنك النفخ بأمان من خلال الموصل، ويوصي بعدم استخدام الأشياء المعدنية، لأنها يمكن أن تسبب تلفًا ميكانيكيًا أو تقصر عمر المسامير داخل الموصل".كيفية تنظيف مكبرات الصوتيعد التنظيف الدوري لسماعات الهاتف الذكي أمرًا ضروريًا حتى لو لم يواجه المستخدم أي مشاكل في جودة الصوت، حيث بمرور الوقت تصبح الأوساخ أعمق ويصبح التنظيف أكثر صعوبة.لتنظيف السماعة بنفسك، ستحتاج إلى فرشاة أسنان، أو استخدام مناديل مبللة بمعقم كحولي، والتي يمكن أن تكون بمثابة مذيب للأوساخ، ولكن من المهم ألا يدخل السائل إلى الداخل، بل يذوب الأوساخ الموجودة على سطح الشبكة الواقية فقط. ولا تسمح بأي حال من الأحوال بدخول الكحول إلى السماعة.

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منوعات