https://arabic.sputniknews.com/20220508/أفضل-عادات-الأكل-لتقليل-أعراض-التهاب-المفاصل-1062004504.html
أفضل عادات الأكل لتقليل أعراض التهاب المفاصل
أفضل عادات الأكل لتقليل أعراض التهاب المفاصل
إذا كنت تتعامل مع التهاب المفاصل، فأنت بالتأكيد على علم بأن هناك أشياء يمكن أن تزيد الأعراض سوءا بالإضافة إلى الأشياء التي يمكنك القيام بها للتخفيف من نفس هذه... 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T21:40+0000
2022-05-08T21:40+0000
2022-05-08T21:40+0000
الصحة
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لحسن الحظ، كشفت دراسة حديثة نشرتها American Journal of Lifestyle Medicine أفضل عادات الأكل لتقليل أعراض التهاب المفاصل، وفق موقع eatthis.ألقى الباحثون نظرة على 32 امرأة كان متوسط أعمارهن 57 عاما وتمكنن تماما من إكمال البرنامج المطلوب الذي يتضمن تناول نظام غذائي قليل الدسم ونباتي لمدة 16 أسبوعا.علاوة على ذلك، قام المشاركون باستبعاد الأطعمة التي من المعروف أنها تسبب أعراض التهاب المفاصل الروماتويديRA)) وشمل ذلك الفواكه الحمضية والشوكولاتة وكذلك المكسرات والغلوتين.في نهاية الدراسة، وجد الباحثون أن أعراض التهاب المفاصل عند النساء - مثل ألم المفاصل وتورمها - كانت أقل حدة بكثير.وفقا للمؤلف الرئيسي للدراسة، نيل دي بارنارد، أخصائي الطب الباطني وأستاذ الطب المساعد في جامعة جورج واشنطن، فإن نتائج اتباع عادات الأكل هذه يمكن أن تكون "تجربة تغير حياة الناس".وقالت دانا إليس هونز اختصاصية تغذية إكلينيكية في مركز UCLA الطبي إن "اتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات مثل النظام في هذه الدراسة، من شأنه أن يقلل الأعراض لأنه يقلل الالتهاب".وأضافت "من المنطقي أن التخلص من الأطعمة الالتهابية من شأنه أن يقلل من شدة أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي، ومن المنطقي أيضا أن نظاما غذائيا نباتيا كاملا يحتوي على نسبة عالية من الحبوب الكاملة والمكسرات والبذور والبقوليات والخضروات والفواكه، ويتجنب الأطعمة البروتينية الحيوانية الالتهابية من شأنه أن يقلل من أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي".
https://arabic.sputniknews.com/20211008/الكشف-عن-مشروب-يخفف-من-أعراض-التهاب-المفاصل-1050377621.html
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الصحة
أفضل عادات الأكل لتقليل أعراض التهاب المفاصل
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إذا كنت تتعامل مع التهاب المفاصل، فأنت بالتأكيد على علم بأن هناك أشياء يمكن أن تزيد الأعراض سوءا بالإضافة إلى الأشياء التي يمكنك القيام بها للتخفيف من نفس هذه المشكلات غير السارة.
لحسن الحظ، كشفت دراسة حديثة نشرتها American Journal of Lifestyle Medicine أفضل عادات الأكل لتقليل أعراض التهاب المفاصل، وفق موقع eatthis
.
ألقى الباحثون نظرة على 32 امرأة كان متوسط أعمارهن 57 عاما وتمكنن تماما من إكمال البرنامج المطلوب الذي يتضمن تناول نظام غذائي قليل الدسم ونباتي لمدة 16 أسبوعا.
علاوة على ذلك، قام المشاركون باستبعاد الأطعمة التي من المعروف أنها تسبب أعراض التهاب المفاصل الروماتويديRA)) وشمل ذلك الفواكه الحمضية والشوكولاتة وكذلك المكسرات والغلوتين.
في نهاية الدراسة، وجد الباحثون أن أعراض التهاب المفاصل
عند النساء - مثل ألم المفاصل وتورمها - كانت أقل حدة بكثير.
وفقا للمؤلف الرئيسي للدراسة، نيل دي بارنارد، أخصائي الطب الباطني وأستاذ الطب المساعد في جامعة جورج واشنطن، فإن نتائج اتباع عادات الأكل هذه يمكن أن تكون "تجربة تغير حياة الناس".
وقالت دانا إليس هونز اختصاصية تغذية إكلينيكية في مركز UCLA الطبي إن "اتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات مثل النظام في هذه الدراسة، من شأنه أن يقلل الأعراض لأنه يقلل الالتهاب".
وأضافت "من المنطقي أن التخلص من الأطعمة الالتهابية من شأنه أن يقلل من شدة أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي، ومن المنطقي أيضا أن نظاما غذائيا نباتيا كاملا يحتوي على نسبة عالية من الحبوب الكاملة والمكسرات والبذور والبقوليات
والخضروات والفواكه، ويتجنب الأطعمة البروتينية الحيوانية الالتهابية من شأنه أن يقلل من أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي".