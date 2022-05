https://arabic.sputniknews.com/20220508/أفضل-5-أطعمة-تساعد-في-تدفق-الدورة-الدموية-1061999656.html

أفضل 5 أطعمة تساعد في تدفق الدورة الدموية

أفضل 5 أطعمة تساعد في تدفق الدورة الدموية

يعد الحصول على دورة دموية جيدة أمر مهم لأن جسمك يحتاج إلى تدفق الدم من خلاله، إذ يحمل الأكسجين والعناصر الغذائية إلى أنسجة الجسم، ويأخذ ثاني أكسيد الكربون... 08.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-08T18:08+0000

2022-05-08T18:08+0000

2022-05-08T18:08+0000

الصحة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0a/1047470292_0:330:3054:2048_1920x0_80_0_0_8b1de005335ade6489ca06e583904112.jpg

إلا أنه في بعض الأحيان لا يتدفق الدم بشكل صحيح في جميع أنحاء الجسم، ويمكن أن يكون ذلك بسبب عوامل مثل التدخين وارتفاع ضغط الدم والسكري وغير ذلك.ومع ذلك، هناك طرق لمساعدة الدورة الدموية، بحسب خبراء تغذية تحدثوا لموقع Eat This, Not That.تشمل بعض الطرق التمدد وإدارة الإجهاد والتمارين الرياضية وشرب وتناول مشروبات وأطعمة معينة.أطعمة تساعد في إدارة الدورة الدموية:1. البنجرتقول اختصاصية التغذية سيدني جرين إن البنجر مشهور بخصائصه المنشطة، مشيرة إلى أن البنجر يحتوي على النترات الطبيعية - وهي مواد كيميائية طبيعية توجد في التربة والهواء والماء وتستخدم كمضافات غذائية لوقف نمو البكتيريا ولتعزيز نكهة ولون الأطعمة.وتساعد هذه النترات في تحسين الدورة الدموية عند تحويلها إلى أكسيد النيتريك في الجسم، مما يساعد الأوعية الدموية على التمدد.2. خضروات مع أعشاب وتوابلتقول آمي جودسون مؤلفة كتاب The Sports Nutrition Playbook إن أولئك الذين يتطلعون إلى مساعدة الدورة الدموية يحتاجون إلى التركيز على الأساليب الغذائية المخصصة لوقف ارتفاع ضغط الدم الغذائي (DASH ) لأنه مصمم لخفض ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية.وتضيف: "توصي حمية DASH الغذائية بتناول 4 إلى 5 حصص من الخضار يوميا... الخضار غني بالعناصر الغذائية ولا يحتوي على الصوديوم، وهو عامل مشترك في ارتفاع ضغط الدم وبالتالي الدورة الدموية غير الصحية".وتشير إلى أنه إذا كنت بحاجة إلى مزيد من النكهة لخضرواتك، يمكنك إضافة الأعشاب والتوابل إلى الخضار بدلا من الملح.3. الجوز (عين الجمل)تقول جرين: "الجوز غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية، وقد ثبت أن الجوز يساعد في خفض ضغط الدم الذي يمكن أن يساعد في تدفق الدم".وتضيف أن الجوز مصدر جيد لفيتامين E، الذي يعمل كمضاد للأكسدة ويمكن أن يساعد في وظيفة البطانة - حيث يطلق مواد تتحكم في ارتخاء الأوعية الدموية وتقلصها وكذلك الإنزيمات التي تتحكم في تخثر الدم، ووظيفة المناعة، والتصاق الصفائح الدموية (مادة عديمة اللون في الدم).4. الفاكهة الغنية بالبوتاسيومتقول جودسون: "إحدى توصيات حمية داش هي تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، توفر لك الفواكه مثل التمر والموز والتوت والأفوكادو الكثير من البوتاسيوم.5. الألبان المنخفضة الدسمتذكر جودسون أيضا أن حمية داش تقول إن الكالسيوم قد يساعد في خفض ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية.وتضيف: "تناول 3 حصص من منتجات الألبان قليلة الدسم يوميا يمكن أن يساعد في إمدادك بالكالسيوم الذي تحتاجه... الحصة تعتبر كوبا واحدا من الحليب أو الزبادي قليل الدسم و1.5 أوقية من الجبن قليل الدسم".

https://arabic.sputniknews.com/20210615/7-فوائد-صحية-مذهلة-للبنجر-1049251447.html

https://arabic.sputniknews.com/20210601/هذا-النظام-الغذائي-يقلل-مخاطر-أمراض-القلب-والضغط-1049136242.html

https://arabic.sputniknews.com/20210821/الجوز-يحمي-من-الموت-بسبب-أمراض-القلب-1049898541.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الصحة