https://arabic.sputniknews.com/20220508/أمير-قطر-يبدأ-جولة-تشمل-إيران-وألمانيا-وبريطانيا-ودولا-أوروبية-أخرى-1061992514.html
أمير قطر يبدأ جولة تشمل إيران وألمانيا وبريطانيا ودولا أوروبية أخرى
أمير قطر يبدأ جولة تشمل إيران وألمانيا وبريطانيا ودولا أوروبية أخرى
يعتزم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، البدء هذا الأسبوع، بجولة تشمل إيران وألمانيا وبريطانيا لبحث جهود إحياء الاتفاق النووي. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T15:35+0000
2022-05-08T15:35+0000
2022-05-08T15:35+0000
أخبار قطر اليوم
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
أخبار إيران
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ونقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع، قوله إن "أمير قطر سيزور إيران وألمانيا وبريطانيا ودولا أوروبية أخرى في رحلة تبدأ هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن تناقش جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 وأمن الطاقة في أوروبا".وأضاف المصدر أن "الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيزور إيران ثم يقوم بزيارة مطولة إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة"، مؤكدا أن التركيز الرئيسي للمحادثات سيكون على كيفية رأب الصدع في المحادثات النووية وأمن الطاقة في المرحلة الأوروبية من الرحلة.واتفقت كل من قطر وإيران مؤخرا، على ضرورة تطوير العلاقات المصرفية بين البلدين في ضوء المتغيرات الدولية والإقليمية.ووفقا لوكالة إرنا الإيرانية، فإن اجتماعا ضم كلا من محافظ البنك المركزي الإيراني علي صالح أبادي، والسفير القطري لدى طهران محمد بن حمد الهاجري، تم خلاله الاتفاق على ضرورة تطوير العلاقات المصرفية بين البلدين.
https://arabic.sputniknews.com/20220417/إيران-أمير-قطر-يوافق-على-إصدار-مرسوم-بنقل-28-سجينا-إيرانيا-إلى-طهران-1061310256.html
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أخبار قطر اليوم, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , أخبار إيران
أمير قطر يبدأ جولة تشمل إيران وألمانيا وبريطانيا ودولا أوروبية أخرى
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يعتزم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، البدء هذا الأسبوع، بجولة تشمل إيران وألمانيا وبريطانيا لبحث جهود إحياء الاتفاق النووي.
ونقلت وكالة رويترز
عن مصدر مطلع، قوله إن "أمير قطر سيزور إيران وألمانيا وبريطانيا ودولا أوروبية أخرى في رحلة تبدأ هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن تناقش جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 وأمن الطاقة في أوروبا".
وأضاف المصدر أن "الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيزور إيران ثم يقوم بزيارة مطولة إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة"، مؤكدا أن التركيز الرئيسي للمحادثات سيكون على كيفية رأب الصدع في المحادثات النووية وأمن الطاقة في المرحلة الأوروبية من الرحلة.
واتفقت كل من قطر وإيران مؤخرا، على ضرورة تطوير العلاقات المصرفية بين البلدين
في ضوء المتغيرات الدولية والإقليمية.
ووفقا لوكالة إرنا الإيرانية
، فإن اجتماعا ضم كلا من محافظ البنك المركزي الإيراني علي صالح أبادي، والسفير القطري لدى طهران محمد بن حمد الهاجري، تم خلاله الاتفاق على ضرورة تطوير العلاقات المصرفية بين البلدين.