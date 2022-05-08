https://arabic.sputniknews.com/20220508/أنباء-عن-قبول-استقالة-الحكومة-الكويتية-وتكليفها-بتصريف-الأمور-العاجلة-1061986771.html

أنباء عن قبول استقالة الحكومة الكويتية وتكليفها بتصريف الأمور العاجلة

أنباء عن قبول استقالة الحكومة الكويتية وتكليفها بتصريف الأمور العاجلة

أفادت وسائل إعلام كويتية، اليوم الأحد، بأنه تم قبول استقالة الحكومة الكويتية، التي كانت قد تقدمت بها في أبريل/نيسان الماضي. 08.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-08T12:53+0000

2022-05-08T12:53+0000

2022-05-08T12:53+0000

أخبار الكويت اليوم

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ووفقا لصحيفة "القبس"، تم قبول استقالة الحكومة، وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور.يذكر أنه في 5 أبريل الماضي، تسلم ولي العهد في الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، كتاب استقالة الحكومة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية.وذكرت الوكالة في نبأ مقتضب حينها أن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح استقبل في قصر بيان، ظهر الثلاثاء، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، حيث رفع إليه كتاب استقالة الحكومة.وتأتي الاستقالة بعدما تمكنت المعارضة الكويتية من جمع الأصوات الكافية لإقرار طلب عدم التعاون مع الحكومة.وواجهت حكومة الشيخ صباح الخالد تحديا كبيرا من قبل المعارضة بعد أدائها القسم مباشرة، إذ تم استجواب 3 وزراء وتم التصويت على حجب الثقة عنهم، لكن محاولات المعارضة فشلت.والتحدي الذي واجهته الحكومة أدى إلى استقالة وزيري الداخلية والدفاع، احتجاجا على ما وصفاه بالتعسف باستخدام الأدوات الدستورية وبالإخفاق التاريخي من قبل الحكومة والبرلمان.وكانت المواجهة بين الحكومة والمعارضة قد بدأت من اليوم الأول من انعقاد مجلس الأمة، عندما رجحت أصوات الحكومة كفة الخصم الرئيسي للمعارضة ليصبح رئيسا للبرلمان.

https://arabic.sputniknews.com/20220406/خبراء-يوضحون-لـسبوتنيك-تداعيات-استقالة-الحكومة-الكويتية-ومدى-الصدام-مع-مجلس-الأمة-1060914510.html

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أخبار الكويت اليوم