عربي
ممثلو الاتحاد الأوروبي يفشلون في التوصل لاتفاق بشأن فرض عقوبات جديدة على روسيا
https://arabic.sputniknews.com/20220508/أنباء-عن-قبول-استقالة-الحكومة-الكويتية-وتكليفها-بتصريف-الأمور-العاجلة-1061986771.html
أنباء عن قبول استقالة الحكومة الكويتية وتكليفها بتصريف الأمور العاجلة
أنباء عن قبول استقالة الحكومة الكويتية وتكليفها بتصريف الأمور العاجلة
أفادت وسائل إعلام كويتية، اليوم الأحد، بأنه تم قبول استقالة الحكومة الكويتية، التي كانت قد تقدمت بها في أبريل/نيسان الماضي. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T12:53+0000
2022-05-08T12:53+0000
أخبار الكويت اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102845/16/1028451601_0:962:2047:2113_1920x0_80_0_0_1f26046f1ca5261fbf9dc8e87cbd59db.jpg
ووفقا لصحيفة "القبس"، تم قبول استقالة الحكومة، وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور.يذكر أنه في 5 أبريل الماضي، تسلم ولي العهد في الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، كتاب استقالة الحكومة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية.وذكرت الوكالة في نبأ مقتضب حينها أن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح استقبل في قصر بيان، ظهر الثلاثاء، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، حيث رفع إليه كتاب استقالة الحكومة.وتأتي الاستقالة بعدما تمكنت المعارضة الكويتية من جمع الأصوات الكافية لإقرار طلب عدم التعاون مع الحكومة.وواجهت حكومة الشيخ صباح الخالد تحديا كبيرا من قبل المعارضة بعد أدائها القسم مباشرة، إذ تم استجواب 3 وزراء وتم التصويت على حجب الثقة عنهم، لكن محاولات المعارضة فشلت.والتحدي الذي واجهته الحكومة أدى إلى استقالة وزيري الداخلية والدفاع، احتجاجا على ما وصفاه بالتعسف باستخدام الأدوات الدستورية وبالإخفاق التاريخي من قبل الحكومة والبرلمان.وكانت المواجهة بين الحكومة والمعارضة قد بدأت من اليوم الأول من انعقاد مجلس الأمة، عندما رجحت أصوات الحكومة كفة الخصم الرئيسي للمعارضة ليصبح رئيسا للبرلمان.
https://arabic.sputniknews.com/20220406/خبراء-يوضحون-لـسبوتنيك-تداعيات-استقالة-الحكومة-الكويتية-ومدى-الصدام-مع-مجلس-الأمة-1060914510.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102845/16/1028451601_0:770:2047:2305_1920x0_80_0_0_6a27dd3ea0b54e2d8f2556a0694c5ff1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الكويت اليوم

أنباء عن قبول استقالة الحكومة الكويتية وتكليفها بتصريف الأمور العاجلة

12:53 GMT 08.05.2022
© Sputnik . Pavel Gerasimov / الذهاب إلى بنك الصورمدينة الكويت، الكويت
مدينة الكويت، الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
© Sputnik . Pavel Gerasimov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أفادت وسائل إعلام كويتية، اليوم الأحد، بأنه تم قبول استقالة الحكومة الكويتية، التي كانت قد تقدمت بها في أبريل/نيسان الماضي.
ووفقا لصحيفة "القبس"، تم قبول استقالة الحكومة، وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور.
يذكر أنه في 5 أبريل الماضي، تسلم ولي العهد في الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، كتاب استقالة الحكومة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية.
وذكرت الوكالة في نبأ مقتضب حينها أن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح استقبل في قصر بيان، ظهر الثلاثاء، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، حيث رفع إليه كتاب استقالة الحكومة.
مجلس الأمة الكويتي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
خبراء يوضحون لـ"سبوتنيك" تداعيات استقالة الحكومة الكويتية ومدى "الصدام" مع مجلس الأمة
6 أبريل, 17:23 GMT
وتأتي الاستقالة بعدما تمكنت المعارضة الكويتية من جمع الأصوات الكافية لإقرار طلب عدم التعاون مع الحكومة.
وواجهت حكومة الشيخ صباح الخالد تحديا كبيرا من قبل المعارضة بعد أدائها القسم مباشرة، إذ تم استجواب 3 وزراء وتم التصويت على حجب الثقة عنهم، لكن محاولات المعارضة فشلت.
والتحدي الذي واجهته الحكومة أدى إلى استقالة وزيري الداخلية والدفاع، احتجاجا على ما وصفاه بالتعسف باستخدام الأدوات الدستورية وبالإخفاق التاريخي من قبل الحكومة والبرلمان.
وكانت المواجهة بين الحكومة والمعارضة قد بدأت من اليوم الأول من انعقاد مجلس الأمة، عندما رجحت أصوات الحكومة كفة الخصم الرئيسي للمعارضة ليصبح رئيسا للبرلمان.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала