https://arabic.sputniknews.com/20220508/أنصار-الله-تحذر-التحالف-العربي-من-إفشال-الهدنة-في-اليمن-1061982268.html
"أنصار الله" تحذر التحالف العربي من إفشال الهدنة في اليمن
"أنصار الله" تحذر التحالف العربي من إفشال الهدنة في اليمن
حذر المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، العميد يحيى سريع، التحالف العربي بقيادة السعودية من إفشال الهدنة. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T11:29+0000
2022-05-08T11:29+0000
2022-05-08T11:29+0000
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وحسب موقع "أنصار الله"، جاء ذلك خلال زيارة تفقده عدد من المواقع القتالية في مأرب.وقال العميد سريع إن الشعب اليمني أمام لحظات فارقة في التاريخ.وأضاف: "فإما أن يظهر تحالف العدوان نيته الصادقة للسلام وجديته في تنفيذ الهدنة، ثم إنهاء العدوان ورفع الحصار وخروج القوات الأجنبية أو يتنصل عن تنفيذها"، حسب تعبيره.يذكر أن الأمم المتحدة كانت قد أعلنت في الثاني من أبريل/نيسان الماضي، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده.ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220506/التحالف-العربي-ينشر-من-داخل-الطائرة-فيديو-لأسرى-تابعين-لـأنصار-الله-تم-الإفراج-عنهم-1061922296.html
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أخبار اليمن الأن, السعودية, أنصار الله, قوات التحالف العربي, العالم العربي
"أنصار الله" تحذر التحالف العربي من إفشال الهدنة في اليمن
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حذر المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، العميد يحيى سريع، التحالف العربي بقيادة السعودية من إفشال الهدنة.
وحسب موقع "أنصار الله"
، جاء ذلك خلال زيارة تفقده عدد من المواقع القتالية في مأرب.
وقال العميد سريع إن الشعب اليمني أمام لحظات فارقة في التاريخ.
وأضاف: "فإما أن يظهر تحالف العدوان نيته الصادقة للسلام وجديته في تنفيذ الهدنة، ثم إنهاء العدوان ورفع الحصار وخروج القوات الأجنبية أو يتنصل عن تنفيذها"، حسب تعبيره.
وتابع: "أمام هذا الوضع، نحذر العدو من مغبة خروقاته المتواصلة وعدم التعاطي مع الهدنة بمسؤولية وفقا لما تم عليه في الاتفاق".
يذكر أن الأمم المتحدة كانت قد أعلنت في الثاني من أبريل/نيسان الماضي، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده.
ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله
وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن
منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.