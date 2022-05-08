https://arabic.sputniknews.com/20220508/أهداف-مبارة-أرسنال-وليدز-2-1-في-الدوري-الإنجليزي-فيديو-1061993072.html
أهداف مبارة أرسنال وليدز 2-1 في الدوري الإنجليزي... فيديو
أهداف مبارة أرسنال وليدز 2-1 في الدوري الإنجليزي... فيديو
حقق فريق آرسنال فوزا مستحقا على نظيره ليدز يونايتد بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T15:42+0000
2022-05-08T15:42+0000
2022-05-08T15:42+0000
رياضة
أخبار الدوري الإنجليزي
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سجل هدفي أرسنال إدوارد نيكيتاه في الدقيقتين الخامسة والعاشرة، فيما سجل هدف ليدز يونايتد دييجو لورينتي في الدقيقة 66.وشهدت المباراة طرد لوك أيلنج لاعب ليدز في الدقيقة 27.ورفع أرسنال رصيده إلى 66 نقطة في المركز الرابع، ليواصل الغانرز صحوته بتحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي في البريميرليغ، وذلك بعد تلقي 3 انتصارات متتالية.فيما توقف رصيد ليدز يونايتد عند 34 نقطة في المركز الثامن عشر.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي
أهداف مبارة أرسنال وليدز 2-1 في الدوري الإنجليزي... فيديو
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حقق فريق آرسنال فوزا مستحقا على نظيره ليدز يونايتد بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
سجل هدفي أرسنال إدوارد نيكيتاه في الدقيقتين الخامسة والعاشرة، فيما سجل هدف ليدز يونايتد دييجو لورينتي في الدقيقة 66.
وشهدت المباراة طرد لوك أيلنج لاعب ليدز في الدقيقة 27.
ورفع أرسنال رصيده إلى 66 نقطة في المركز الرابع، ليواصل الغانرز صحوته بتحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي في البريميرليغ، وذلك بعد تلقي 3 انتصارات متتالية.
فيما توقف رصيد ليدز يونايتد عند 34 نقطة في المركز الثامن عشر.