https://arabic.sputniknews.com/20220508/إصابة-اثنين-من-المدنيين-شرقي-بغداد-على-يد-مسلحين-مجهولين-1061972796.html
إصابة اثنين من المدنيين شرقي بغداد على يد مسلحين مجهولين
إصابة اثنين من المدنيين شرقي بغداد على يد مسلحين مجهولين
أصيب اثنان من المدنيين شرقي العاصمة العراقية بغداد على يد مسلحين مجهولين لم تعرف هويتهم. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T06:26+0000
2022-05-08T06:26+0000
2022-05-08T06:26+0000
أخبار العراق اليوم
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ووفقا لتصريحات نقلها موقع السومرية نيوز عن مصدر أمني في العاصمة العراقية، أكد إصابة اثنين من المدنيين اليوم الأحد، بنيران مسلحين مجهولين في مدينة الصدر، شرقي بغداد.وقال المصدر إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه مدنيين ضمن قطاع 62 في منطقة الكيارة بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد".وأكد أن عملية إطلاق النار تلك أسفرت عن إصابة المدنيين الاثنين بجروح مختلفة، لافتا إلى أن المسلحين "لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".
https://arabic.sputniknews.com/20220410/الأمن-العراقي-يكشف-حقيقة-هجوم-الطارمية-شمالي-بغداد-1061033058.html
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أخبار العراق اليوم
إصابة اثنين من المدنيين شرقي بغداد على يد مسلحين مجهولين
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أصيب اثنان من المدنيين شرقي العاصمة العراقية بغداد على يد مسلحين مجهولين لم تعرف هويتهم.
ووفقا لتصريحات نقلها موقع السومرية نيوز
عن مصدر أمني في العاصمة العراقية، أكد إصابة اثنين من المدنيين اليوم الأحد، بنيران مسلحين مجهولين في مدينة الصدر، شرقي بغداد.
وقال المصدر إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه مدنيين
ضمن قطاع 62 في منطقة الكيارة بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد".
وأكد أن عملية إطلاق النار تلك أسفرت عن إصابة المدنيين الاثنين بجروح مختلفة، لافتا إلى أن المسلحين "لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".