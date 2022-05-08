https://arabic.sputniknews.com/20220508/إصابة-شرطي-إسرائيلي-إثر-عملية-طعن-في-القدس-وتحييد-المهاجم-فيديو-1061998096.html

إصابة شرطي إسرائيلي إثر عملية طعن في القدس و"تحييد" المهاجم... فيديو

إصابة شرطي إسرائيلي إثر عملية طعن في القدس و"تحييد" المهاجم... فيديو

فتحت الشرطة الإسرائيلية النار على فلسطيني في منطقة باب العامود في القدس الشرقية المحتلة، قالت إنه أصاب أحد أفرادها في عملية طعن. 08.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-08T17:16+0000

2022-05-08T17:16+0000

2022-05-08T17:54+0000

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وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية بأن "عملية طعن وقعت عند باب العامود وأصيب شرطي بجروح متوسطة، وأطلق حرس الحدود النار على منفذ الهجوم".وبثت القناة مقطع فيديو يظهر قوات إسرائيلية تطلق النار، فيما يبدو، على فلسطيني داخل نقطة تفتيش في باب العامود.من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "تعرض شرطي للطعن مساء اليوم (الأحد) عند باب العامود من قبل مشتبه به ولم تتضح حالته بعد".وأضافت: "قالت الشرطة إن ضباط الشرطة الآخرين في مكان الحادث فتحوا النار على المشتبه به وقاموا بتحييده"، ولاحقا أفادت وسائل إعلام عبرية بوفاة الشاب الفلسطيني، دون أن يتم التأكد من مصادر رسمية فلسطينية أو إسرائيلية.في سياق متصل، وحول ملابسات الحادث، قالت الشرطة في بيان: "وصل هذا المساء فلسطيني مقيم غير شرعي يبلغ من العمر 19 عاما، يحمل سكينا، بالقرب من نقطة حرس الحدود عند بوابة نابلس (باب العامود) في القدس".وأضافت: "طلب مقاتلو الحدود الذين اشتبهوا به، أن يفتشوه في الموقع حيث سحب المشتبه به سكينا وطعن أحد المقاتلين في الجزء العلوي من الجسم".وفي ظل غياب أفق سياسي لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، شهدت إسرائيل منذ مارس/آذار الماضي، هجمات مسلحة أسفرت عن مقتل 18 شخصا، قابلتها بحملة اعتقالات واسعة واغتيالات في مدن في الضفة الغربية بينها جنين.

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