https://arabic.sputniknews.com/20220508/إعلام-العملية-الروسية-الخاصة-في-أوكرانيا-أدت-إلى-تحول-في-النظام-العالمي-1061993213.html

إعلام: العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا أدت إلى تحول في النظام العالمي

إعلام: العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا أدت إلى تحول في النظام العالمي

أشار تقرير إعلامي إلى أن تهديدات ألمانيا ضد الصين على خلفية العملية الخاصة الروسية تظهر "نقطة تحول" في العلاقات بين برلين وبكين. 08.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-08T15:49+0000

2022-05-08T15:49+0000

2022-05-08T15:49+0000

العالم

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وأضاف التقرير الذي نشره موقع ZDF، لكاتبه توماس ريشرت، إن التقارب بين أوروبا المنقسمة والولايات المتحدة من جهة، والصين وروسيا على خلفية العملية الروسية خاصة، يظهر "تحولا" في النظام العالمي ونقطة تحول في التاريخ.وجاء في المنشور أنه في الأسابيع الأخيرة، ضاعت أحيانا الأخبار التي تمثل نقطة تحول في التاريخ. وهكذا، فإن البيان الذي وافق عليه البوندستاغ نهاية الأسبوع الماضي يتضمن، بالإضافة إلى دعوة لتزويد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة، تهديدات ضد الصين.ويقارن ريشرت العملية الخاصة في أوكرانيا بـ "تشغيل مغناطيس على سطح طاولة به برادة حديدية". فبحسب قوله: "يجبر غالبية نشارة الخشب، أي الدول، على معادلة مواقفها. على سبيل المثال، تقترب أوروبا "المنقسمة غالبا" من الولايات المتحدة، بينما كانت الصين منذ فترة طويلة "جنبًا إلى جنب" مع روسيا. ويُظهر هذا تحولًا في النظام العالمي، نقطة تحول في عصر شهدناه مؤخرًا مع سقوط جدار برلين هذا وتتفق روسيا والصين على أنهما قوتان تريدان توسيع مناطق نفوذهما، عدوهم المشترك هو الولايات المتحدة، التي تعارض هذا التوسع في القوة".في الوقت نفسه، يعتقد المؤلف أن التحالف بين روسيا والصين "أقل استقرارا مما يبدو للوهلة الأولى". ويشير إلى أن بكين، رغم أنها لا تدعم العقوبات ضد موسكو، لن تعوض الضرر الاقتصادي لروسيا، لأنه ليس في مصلحتها. في وقت سابق، كتبت صحيفة "التابلويد" الصينية أنه بعد الأزمة الأوكرانية، قد يستمر الغرب في خلق صراعات بسبب حاجته المستمرة إلى الأعداء. تشير المادة إلى أن الغرب قد قرر أن روسيا، بأراضيها وخصائصها الثقافية، لا يمكن استيعابها بأي شكل من الأشكال، مما يعني أنها مناسبة لدور الخصم.

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