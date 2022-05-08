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https://arabic.sputniknews.com/20220508/إعلام-مقتل-52-شخصا-في-هجوم-لجماعة-مسلحة-بإقليم-إيتوري-شمال-شرقي-الكونغو-الديمقراطية-1062005409.html
إعلام: مقتل 52 شخصا في هجوم لجماعة مسلحة بإقليم إيتوري شمال شرقي الكونغو الديمقراطية
إعلام: مقتل 52 شخصا في هجوم لجماعة مسلحة بإقليم إيتوري شمال شرقي الكونغو الديمقراطية
قتل 52 شخصا على الأقل، واختطف 100 آخرين، في هجوم شنته جماعة "التعاون من أجل تنمية الكونغو" المسلحة على مجموعة من القرى في إقليم إيتوري، شمال شرقي جمهورية... 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T23:11+0000
2022-05-08T23:11+0000
الكونغو
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القاهرة - سبوتنيك. وذكر موقع "ست سور ست" الكونغولي، أن إجمالي 52 شخصا قتلوا في هجوم نفذه ميلشيات تابعة لجماعة "التعاون من أجل تنمية الكونغو"، في منطقة دجوغو، بإقليم إيتوري، مساء أمس الأحد، موضحة أن الحصيلة تم تأكيدها من الإدارة المحلية في الإقليم.وقال مسؤول للموقع، "العدو هو ميلشيا التعاون من أجل تنمية الكونغو، والتي هاجمت تجمع قرى"، مضيفا، "الحصيلة المبدئية أظهرت 52 قتيلا وأكثر من 100 مواطن مختفي، ونهب العديد من الممتلكات".ويشهد شرق الكونغو الديمقراطية منذ سنين أعمال عنف ومواجهات بين الجماعات المسلحة، أو ضد قوات الجيش أو المدنيين ما أجبر عشرات الآلاف من المواطنين إلى النزوح والعيش في مراكز للنازحين شمال شرقي البلاد، التي تتعرض أيضا لهجمات.
https://arabic.sputniknews.com/20220422/الكونغو-الديمقراطية-تبدأ-حوارا-مع-الجماعات-المسلحة-بإشراف-مجموعة-شرق-إفريقيا-1061488935.html
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الكونغو

إعلام: مقتل 52 شخصا في هجوم لجماعة مسلحة بإقليم إيتوري شمال شرقي الكونغو الديمقراطية

23:11 GMT 08.05.2022
© AFP 2022 / GUERCHOM NDEBOجندي من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية
جندي من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
© AFP 2022 / GUERCHOM NDEBO
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قتل 52 شخصا على الأقل، واختطف 100 آخرين، في هجوم شنته جماعة "التعاون من أجل تنمية الكونغو" المسلحة على مجموعة من القرى في إقليم إيتوري، شمال شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية.
القاهرة - سبوتنيك. وذكر موقع "ست سور ست" الكونغولي، أن إجمالي 52 شخصا قتلوا في هجوم نفذه ميلشيات تابعة لجماعة "التعاون من أجل تنمية الكونغو"، في منطقة دجوغو، بإقليم إيتوري، مساء أمس الأحد، موضحة أن الحصيلة تم تأكيدها من الإدارة المحلية في الإقليم.
وقال مسؤول للموقع، "العدو هو ميلشيا التعاون من أجل تنمية الكونغو، والتي هاجمت تجمع قرى"، مضيفا، "الحصيلة المبدئية أظهرت 52 قتيلا وأكثر من 100 مواطن مختفي، ونهب العديد من الممتلكات".
جنود حفظ السلام التابعون للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية خارج كنيسة تيه إيمانويل بوتسيلي الكاثوليكية في بيني 27 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
الكونغو الديمقراطية تبدأ حوارا مع الجماعات المسلحة بإشراف مجموعة شرق إفريقيا
22 أبريل, 12:20 GMT
ويشهد شرق الكونغو الديمقراطية منذ سنين أعمال عنف ومواجهات بين الجماعات المسلحة، أو ضد قوات الجيش أو المدنيين ما أجبر عشرات الآلاف من المواطنين إلى النزوح والعيش في مراكز للنازحين شمال شرقي البلاد، التي تتعرض أيضا لهجمات.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 12:57 GMT
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