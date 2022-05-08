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https://arabic.sputniknews.com/20220508/إيران-هزيمة-المؤامرة-الإرهابية-في-سوريا-تحققت-بفضل-التعاون-الوثيق-بين-البلدين-1061997863.html
إيران: هزيمة المؤامرة الإرهابية في سوريا تحققت بفضل التعاون الوثيق بين البلدين
إيران: هزيمة المؤامرة الإرهابية في سوريا تحققت بفضل التعاون الوثيق بين البلدين
أكد وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، أن "زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران فتحت مرحلة استراتيجية جدیدة بين البلدين". 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T17:06+0000
2022-05-08T17:06+0000
أخبار سوريا اليوم
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وقال عبد اللهيان، عبر حسابه على تويتر، إن "السلام والاستقرار والقضاء على الإرهاب والتطرف رهن تعاون إيران وسوريا"، مضيفا أن "هزيمة المؤامرة الإرهابية في سوريا تحققت بفضل التعاون الوثيق بين البلدين".وتابع: "الآن وبعد أن أثمرت المقاومة السورية، نحن مصممون على رفع مستوى العلاقات إلى المستوى المناسب لدى الشعبين".وقام الرئيس السوري بشار الأسد بزيارة العاصمة الإيرانية طهران، صباح اليوم الأحد، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا وتعد الأولى منذ 2019.وحسب وكالة "نور نيوز" الإيراني، التقى الرئيس السوري، خلال زيارته لطهران، مع كل من قائد الثورة علي خامنئي، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. وأفادت الوكالة بأن "الأسد غادر العاصمة طهران متوجهًا إلى دمشق بعد مباحثاته مع المسؤولين الإيرانيين".وتعتبر زيارة الأسد هي الأولى منذ عام 2019، والتي كانت زيارة سرية أيضا بعد نجاح تحالف إيران وروسيا وسوريا في هزيمة الإرهابيين وإحلال هدوء نسبي في معظم الأراضي السورية. كما تعد الثانية خلال الحرب في سوريا التي اندلعت في 2011.
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أخبار سوريا اليوم

إيران: هزيمة المؤامرة الإرهابية في سوريا تحققت بفضل التعاون الوثيق بين البلدين

17:06 GMT 08.05.2022
© AFP 2022 / -الرئيس السوري بشار الأسد مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
الرئيس السوري بشار الأسد مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
© AFP 2022 / -
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أكد وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، أن "زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران فتحت مرحلة استراتيجية جدیدة بين البلدين".
وقال عبد اللهيان، عبر حسابه على تويتر، إن "السلام والاستقرار والقضاء على الإرهاب والتطرف رهن تعاون إيران وسوريا"، مضيفا أن "هزيمة المؤامرة الإرهابية في سوريا تحققت بفضل التعاون الوثيق بين البلدين".
وتابع: "الآن وبعد أن أثمرت المقاومة السورية، نحن مصممون على رفع مستوى العلاقات إلى المستوى المناسب لدى الشعبين".
وقام الرئيس السوري بشار الأسد بزيارة العاصمة الإيرانية طهران، صباح اليوم الأحد، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا وتعد الأولى منذ 2019.
وحسب وكالة "نور نيوز" الإيراني، التقى الرئيس السوري، خلال زيارته لطهران، مع كل من قائد الثورة علي خامنئي، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. وأفادت الوكالة بأن "الأسد غادر العاصمة طهران متوجهًا إلى دمشق بعد مباحثاته مع المسؤولين الإيرانيين".

وتعتبر زيارة الأسد هي الأولى منذ عام 2019، والتي كانت زيارة سرية أيضا بعد نجاح تحالف إيران وروسيا وسوريا في هزيمة الإرهابيين وإحلال هدوء نسبي في معظم الأراضي السورية. كما تعد الثانية خلال الحرب في سوريا التي اندلعت في 2011.
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