https://arabic.sputniknews.com/20220508/إيهاب-جلال-تواصلت-مع-محمد-صلاح-وسأعتمد-على-اللاعبين-الجاهزين-في-تشكيل-منتخب-مصر-1061987977.html
إيهاب جلال: تواصلت مع محمد صلاح وسأعتمد على "اللاعبين الجاهزين" في تشكيل منتخب مصر
إيهاب جلال: تواصلت مع محمد صلاح وسأعتمد على "اللاعبين الجاهزين" في تشكيل منتخب مصر
كشف إيهاب جلال، مدرب منتخب مصر الجديد، أنه سيعتمد على من وصفهم بـ "اللاعبين الجاهزين" بغض النظر عن كونهم محليين أو محترفين. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T13:22+0000
2022-05-08T13:22+0000
2022-05-08T13:22+0000
رياضة
منتخب مصر الوطني
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جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده اتحاد الكرة المصري، اليوم الأحد، لإعلان تعيين جلال مدربا لمنتخب مصر خلفا للمدرب السابق كارلوس كيروش، حسبما ذكر موقع "في الغول".وأكد مدرب منتخب مصر الجديد أنه سيحاول صنع شكل مختلف للمنتخب المصري خلال الفترة المقبلة رغم أنه من المقرر أن يخوض المنتخب مباراتين في الفترة المقبلة.وتابع: "تمسكت بجهازي الفني بالكامل كما فعلت في المرة السابقة لكن اتحاد الكرة في هذه المرة أصبح أكثر تفهما لرؤيتي"، مضيفا: "رفض منتخب مصر مرتين ليس أمرا سهلا".وقال مدرب منتخب مصر الجديد إنه سيعمل على المنافسة في جميع البطولات، مضيفا: "لكنه يجب التركيز على التصفيات التي سنشارك بها".ولفت إيهاب جلال إلى أن المنتخب المصري سيخوض مباراة ودية، في 13 يونيو/ حزيران المقبل، مضيفا: "لكنها ستكون بدون اللاعبين الدوليين في أغلب الأحوال".
https://arabic.sputniknews.com/20220412/رسميا-إيهاب-جلال-مديرا-فنيا-لمنتخب-مصر-1061123745.html
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رياضة, منتخب مصر الوطني
إيهاب جلال: تواصلت مع محمد صلاح وسأعتمد على "اللاعبين الجاهزين" في تشكيل منتخب مصر
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كشف إيهاب جلال، مدرب منتخب مصر الجديد، أنه سيعتمد على من وصفهم بـ "اللاعبين الجاهزين" بغض النظر عن كونهم محليين أو محترفين.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده اتحاد الكرة المصري، اليوم الأحد، لإعلان تعيين جلال مدربا لمنتخب مصر
خلفا للمدرب السابق كارلوس كيروش، حسبما ذكر موقع "في الغول".
وأوضح جلال أنه تواصل مع اللاعب المصري الدولي محمد صلاح، مؤكدا أن دوره سيكون كبيرا في الفترة المقبلة.
وأكد مدرب منتخب مصر الجديد أنه سيحاول صنع شكل مختلف للمنتخب المصري خلال الفترة المقبلة رغم أنه من المقرر أن يخوض المنتخب مباراتين في الفترة المقبلة.
وتابع: "تمسكت بجهازي الفني بالكامل
كما فعلت في المرة السابقة لكن اتحاد الكرة في هذه المرة أصبح أكثر تفهما لرؤيتي"، مضيفا: "رفض منتخب مصر مرتين ليس أمرا سهلا".
وقال مدرب منتخب مصر الجديد إنه سيعمل على المنافسة في جميع البطولات
، مضيفا: "لكنه يجب التركيز على التصفيات التي سنشارك بها".
ولفت إيهاب جلال إلى أن المنتخب المصري سيخوض مباراة ودية، في 13 يونيو/ حزيران المقبل، مضيفا: "لكنها ستكون بدون اللاعبين الدوليين في أغلب الأحوال".