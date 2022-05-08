https://arabic.sputniknews.com/20220508/الأمم-المتحدة-أكثر-من-9-مليون-طفل-سوري-في-الداخل-والخارج-يحتاجون-المساعدة-1061997706.html

الأمم المتحدة: أكثر من 9 مليون طفل سوري في الداخل والخارج يحتاجون المساعدة

الأمم المتحدة: أكثر من 9 مليون طفل سوري في الداخل والخارج يحتاجون المساعدة

حذرت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، من أن عدد الأطفال السوريين المحتاجين للمساعدة أصبح أكثر من أي وقت مضى منذ اندلاع الحرب الأهلية المدمرة قبل أكثر من عقد، لكن... 08.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-08T17:04+0000

2022-05-08T17:04+0000

2022-05-08T17:04+0000

اقتصاد

أخبار سوريا اليوم

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وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة في بيان إن "أطفال سوريا عانوا لفترة طويلة ولا ينبغي أن يعانوا أكثر من ذلك"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".وأضافت المتحدثة باسم "يونيسف" جولييت توما للوكالة، أن 9.3 مليون طفل سوري بحاجة إلى المساعدة، سواء داخل البلاد أو في المنطقة التي فروا إليها.وتابعت في بيان المنظمة أن أكثر من 6.5 مليون طفل في سوريا بحاجة إلى المساعدة وهو أعلى رقم مسجل منذ بداية الأزمة منذ أكثر من 11 عاما، مضيفة أن 2.8 مليون طفل سوري لاجئ في البلدان المجاورة يعتمدون على المساعدة.فيما قالت أديل خضر، رئيسة "يونيسف" في الشرق الأوسط، إن احتياجات الأطفال، داخل سوريا وفي البلدان المجاورة، آخذة في الازدياد.وأردفت: "العديد من العائلات تكافح من أجل تغطية نفقاتها. أسعار الإمدادات الأساسية بما في ذلك المواد الغذائية آخذة في الارتفاع، وذلك جزئيا نتيجة للأزمة في أوكرانيا".الأطفال هم من بين الفئات الأكثر ضعفا وحذرت الأمم المتحدة من أنهم يتحملون وطأة التأثير. وقالت "يونيسف" إن الوكالة واجهت نقصا حادا في السيولة لتقديم المساعدة.دعت المنظمة إلى تخصيص 20 مليون دولار لتمويل "العمليات عبر الحدود" شمال غربي سوريا لدعم "شريان الحياة الوحيد لنحو مليون طفل".

https://arabic.sputniknews.com/20220506/الأمم-المتحدة-أفريقيا-تواجه-أزمة-غير-مسبوقة-بسبب-الوضع-في-أوكرانيا-1061932179.html

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