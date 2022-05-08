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الأمم المتحدة تشيد بتقرير العراق الثاني بشأن مناهضة التعذيب
الأمم المتحدة تشيد بتقرير العراق الثاني بشأن مناهضة التعذيب
أعلنت الخارجية العراقية، اليوم الأحد، أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أشادت بتقرير العراق الثاني بشان اتفاقية مناهضة التعذيب. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T16:40+0000
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العراق
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، بيانا قال فيه إن "لجنة مناهضة التعذيب في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أشادت بتقرير العراق الثاني المعني باتفاقية مناهضة التعذيب، والذي تمت مناقشته يومي 26- 27 أبريل/ نيسان الماضي في قصر ولسن بمقر المفوضية في مدينة جنيف".وأضاف الصحاف أن خبراء اللجنة أشادوا بالتدريب الذي تقدمه المؤسسات الحكومية العراقية في كليات الشرطة والجيش، وقدموا أسئلة تتعلق بمتابعة التزام البلاد ببنود الاتفاقية الدولية المعنية بمناهضة التعذيب.وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن بلاده بحاجة إلى تشريعات إضافية لحماية الإيزيديات الناجيات من قبضة "داعش" (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى).وحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، توعد الكاظمي من فعل بهم ذلك بقوله: "المعتدي سينال عقابه".
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العراق, العالم العربي

الأمم المتحدة تشيد بتقرير العراق الثاني بشأن مناهضة التعذيب

16:40 GMT 08.05.2022
© Photo / Mohamed Hemedaأحمد الصحاف المتحدث باسم الخارجية العراقية
أحمد الصحاف المتحدث باسم الخارجية العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
© Photo / Mohamed Hemeda
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أعلنت الخارجية العراقية، اليوم الأحد، أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أشادت بتقرير العراق الثاني بشان اتفاقية مناهضة التعذيب.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، بيانا قال فيه إن "لجنة مناهضة التعذيب في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أشادت بتقرير العراق الثاني المعني باتفاقية مناهضة التعذيب، والذي تمت مناقشته يومي 26- 27 أبريل/ نيسان الماضي في قصر ولسن بمقر المفوضية في مدينة جنيف".
وأضاف الصحاف أن خبراء اللجنة أشادوا بالتدريب الذي تقدمه المؤسسات الحكومية العراقية في كليات الشرطة والجيش، وقدموا أسئلة تتعلق بمتابعة التزام البلاد ببنود الاتفاقية الدولية المعنية بمناهضة التعذيب.
وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن بلاده بحاجة إلى تشريعات إضافية لحماية الإيزيديات الناجيات من قبضة "داعش" (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى).
وحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، توعد الكاظمي من فعل بهم ذلك بقوله: "المعتدي سينال عقابه".
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