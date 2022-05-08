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الأهلي المصري يتوج بلقب السوبر الأفريقي لكرة اليد
الأهلي المصري يتوج بلقب السوبر الأفريقي لكرة اليد
فاز فريق الأهلي المصري بلقب السوبر الأفريقي لكرة اليد، اليوم الأحد. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T20:26+0000
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وتغلب الأهلي على مواطنه الزمالك، بنتيجة 32- 31 في مباراة جمعت بينهما في النيجر. وتقدم الزمالك على الأهلي بنتيجة 19-16، ثم نجح الأهلي في تعديل النتيجة، حسب وكالة "أنباء المغرب". وأدار المباراة طاقم تحكيم مغربي يقوده أشرف المنيري. وهذه هي المرة الثانية التي يحصل فيها الأهلي المصري على لقب السوبر الأفريقي لكرة اليد، بينما حصل الزمالك على اللقب 7 مرات.
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أخبار مصر الآن, نادي الأهلي

الأهلي المصري يتوج بلقب السوبر الأفريقي لكرة اليد

20:26 GMT 08.05.2022
© AP Photo / Matthias Schraderكرة اليد
كرة اليد - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
© AP Photo / Matthias Schrader
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فاز فريق الأهلي المصري بلقب السوبر الأفريقي لكرة اليد، اليوم الأحد.
وتغلب الأهلي على مواطنه الزمالك، بنتيجة 32- 31 في مباراة جمعت بينهما في النيجر.
وتقدم الزمالك على الأهلي بنتيجة 19-16، ثم نجح الأهلي في تعديل النتيجة، حسب وكالة "أنباء المغرب".
وأدار المباراة طاقم تحكيم مغربي يقوده أشرف المنيري.
وهذه هي المرة الثانية التي يحصل فيها الأهلي المصري على لقب السوبر الأفريقي لكرة اليد، بينما حصل الزمالك على اللقب 7 مرات.
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