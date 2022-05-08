الأهلي المصري يصدر بيانا رسميا بشأن ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا
© AP Photoالأهلي المصري
© AP Photo
طالب النادي الأهلي المصري، اليوم الأحد، في بيان رسمي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بإقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في ملعب محايد.
وحسب بيان النادي الأهلي، تم إرسال خطاب إلى باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يطلب فيه إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال في دولة محايدة.
🚨🚨الأهلي يتمسك بالعدالة للفرق الأربعة … ويطالب بإقامة النهائي في ملعب محايد 🦅 pic.twitter.com/xjkvIQgqnm— النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 8, 2022
وطالب النادي بالعدالة الكاملة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وإقامة المباراة المشار إليها في ملعب محايد.
وأوضح أنه لن يكون من العدل منح طرف أفضلية بإقامة النهائي في بلده ووسط جمهوره على حساب الطرف الآخر، خاصة أن هذا يتنافى مع قواعد اللعب النظيف.
وأكد النادي الأهلي على ثقته الكبيرة في عدالة الاتحاد الأفريقي وإدارة الأمور باحترافية بما يحفظ حقوق جميع الفرق.
وفي الأيام القليلة الماضية، ترددت أنباء حول إقامة المباراة النهائية في ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء في المغرب أو ملعب "ديمنودو عبد الله واد" في العاصمة السنغالية داكار.
وكان فريق الوداد المغربي قد فاز خارج أرضه على بترو أتلتيكو 3-1 في ذهاب نصف النهائي، ليقترب من الوصول إلى المباراة النهائية.
🎥 HIGHLIGHTS:@WACofficiel with a huge win over @petro_de_luanda in an epic #TotalEnergiesCAFCL clash! 🤩#APLWAC | @Football2Gether pic.twitter.com/MccXvjoJJt— TotalEnergies CAFCL - TotalEnergies CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) May 7, 2022
كما اقترب الأهلي بقوة نحو التأهل للمباراة النهائية بعد فوزه على وفاق سطيف الجزائري برباعية نظيفة في القاهرة.
🎥 HIGHLIGHTS:— TotalEnergies CAFCL - TotalEnergies CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) May 7, 2022
Goals from Tau, Taher & Sherif bag a big 4-0 win for @AlAhly over @essetifienne in the #TotalEnergiesCAFCL semi-final first leg!#ASCESS | @Football2Gether pic.twitter.com/MTR0RYOvBs