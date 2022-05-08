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https://arabic.sputniknews.com/20220508/الأهلي-المصري-يصدر-بيانا-رسميا-بشأن-ملعب-نهائي-دوري-أبطال-أفريقيا-1061994384.html
الأهلي المصري يصدر بيانا رسميا بشأن ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا
الأهلي المصري يصدر بيانا رسميا بشأن ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا
طالب النادي الأهلي المصري، اليوم الأحد، في بيان رسمي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بإقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في ملعب محايد. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T15:57+0000
2022-05-08T15:57+0000
رياضة
نادي الأهلي
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وحسب بيان النادي الأهلي، تم إرسال خطاب إلى باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يطلب فيه إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال في دولة محايدة.وطالب النادي بالعدالة الكاملة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وإقامة المباراة المشار إليها في ملعب محايد.وأكد النادي الأهلي على ثقته الكبيرة في عدالة الاتحاد الأفريقي وإدارة الأمور باحترافية بما يحفظ حقوق جميع الفرق.وفي الأيام القليلة الماضية، ترددت أنباء حول إقامة المباراة النهائية في ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء في المغرب أو ملعب "ديمنودو عبد الله واد" في العاصمة السنغالية داكار.وكان فريق الوداد المغربي قد فاز خارج أرضه على بترو أتلتيكو 3-1 في ذهاب نصف النهائي، ليقترب من الوصول إلى المباراة النهائية.كما اقترب الأهلي بقوة نحو التأهل للمباراة النهائية بعد فوزه على وفاق سطيف الجزائري برباعية نظيفة في القاهرة.
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رياضة, نادي الأهلي

الأهلي المصري يصدر بيانا رسميا بشأن ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا

15:57 GMT 08.05.2022
© AP Photoالأهلي المصري
الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
© AP Photo
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طالب النادي الأهلي المصري، اليوم الأحد، في بيان رسمي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بإقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في ملعب محايد.
وحسب بيان النادي الأهلي، تم إرسال خطاب إلى باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يطلب فيه إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال في دولة محايدة.
وطالب النادي بالعدالة الكاملة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وإقامة المباراة المشار إليها في ملعب محايد.
وأوضح أنه لن يكون من العدل منح طرف أفضلية بإقامة النهائي في بلده ووسط جمهوره على حساب الطرف الآخر، خاصة أن هذا يتنافى مع قواعد اللعب النظيف.
وأكد النادي الأهلي على ثقته الكبيرة في عدالة الاتحاد الأفريقي وإدارة الأمور باحترافية بما يحفظ حقوق جميع الفرق.
وفي الأيام القليلة الماضية، ترددت أنباء حول إقامة المباراة النهائية في ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء في المغرب أو ملعب "ديمنودو عبد الله واد" في العاصمة السنغالية داكار.
وكان فريق الوداد المغربي قد فاز خارج أرضه على بترو أتلتيكو 3-1 في ذهاب نصف النهائي، ليقترب من الوصول إلى المباراة النهائية.
كما اقترب الأهلي بقوة نحو التأهل للمباراة النهائية بعد فوزه على وفاق سطيف الجزائري برباعية نظيفة في القاهرة.
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