https://arabic.sputniknews.com/20220508/الإمارات-المنصوري-والنيادي-يحصلان-على-شارة-رواد-الفضاء-من-ناسا-1061985941.html
الإمارات... المنصوري والنيادي يحصلان على شارة رواد الفضاء من "ناسا"
الإمارات... المنصوري والنيادي يحصلان على شارة رواد الفضاء من "ناسا"
حصل رائدا الفضاء الإماراتيان هزاع المنصوري وسلطان النيادي، على شارة رواد الفضاء من وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا". 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T12:38+0000
2022-05-08T12:38+0000
2022-05-08T12:38+0000
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أعلن ذلك مركز محمد بن راشد للفضاء، على صفحته الرسمية في "تويتر"، اليوم الأحد، ونشر صورا ترصد لحظة احتفال رائدي الفضاء الإماراتيين بهذه المناسبة.وأوضح أن المنصوري والنيادي تلقيا شارة رواد الفضاء من مركز جونسون للفضاء التابع لـ"ناسا".وأكد مركز محمد بن راشد للفضاء أن المنصوري والنيادي أصبحا جاهزين للعمل على متن محطة الفضاء الدولية بعد حصولهما على شارة رواد الفضاء.ويتلقى رائدا الفضاء الإماراتيان تدريبات مكثفة بوكالة "ناسا" ضمن برنامج تدريبي متقدم، يشمل التدريب على تنفيذ مهام في المدار المنخفض للأرض، باستخدام نظام المحاكاة التماثلية للأبحاث الاستكشافية.
https://arabic.sputniknews.com/20210704/رائد-الفضاء-الإماراتي-سلطان-النيادي-يجتاز-اختبارات-تي-38-بوكالة-ناسا-1049464435.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, ناسا
الإمارات... المنصوري والنيادي يحصلان على شارة رواد الفضاء من "ناسا"
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حصل رائدا الفضاء الإماراتيان هزاع المنصوري وسلطان النيادي، على شارة رواد الفضاء من وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".
أعلن ذلك مركز محمد بن راشد للفضاء، على صفحته الرسمية في "تويتر"، اليوم الأحد، ونشر صورا ترصد لحظة احتفال رائدي الفضاء
الإماراتيين بهذه المناسبة.
وأوضح أن المنصوري والنيادي تلقيا شارة رواد الفضاء من مركز جونسون للفضاء التابع لـ"ناسا".
ولفت إلى أن حصولهما على شارة رواد الفضاء جاء بعد إتمام تدريبات
عامة استمرت نحو 20 شهرا.
وأكد مركز محمد بن راشد للفضاء أن المنصوري والنيادي أصبحا جاهزين للعمل على متن محطة الفضاء الدولية بعد حصولهما على شارة رواد الفضاء.
ويتلقى رائدا الفضاء الإماراتيان
تدريبات مكثفة بوكالة "ناسا" ضمن برنامج تدريبي متقدم، يشمل التدريب على تنفيذ مهام في المدار المنخفض للأرض، باستخدام نظام المحاكاة التماثلية للأبحاث الاستكشافية.