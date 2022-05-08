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https://arabic.sputniknews.com/20220508/البحرية-الإيرانية-تخطط-للتواجد-الدائم-في-المياه-الحرة-على-بعد-أكثر-من-2000-كيلومتر-1061980896.html
البحرية الإيرانية تخطط للتواجد الدائم في المياه الحرة على بعد أكثر من 2000 كيلومتر
البحرية الإيرانية تخطط للتواجد الدائم في المياه الحرة على بعد أكثر من 2000 كيلومتر
أكد الأدميرال شهرام إيراني، قائد القوة البحرية الإيرانية، اليوم الأحد، أن بلاده تخطط للتواجد الدائم في المياه الحرة على بعد أكثر من 2000 كم. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T10:58+0000
2022-05-08T10:58+0000
إيران
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وذكرت وكالة فارس، ظهر اليوم الأحد، أن تصريحات الأدميرال إيراني جاءت خلال مراسم التوقيع على اتفاق للتعاون المشترك بين القوة البحرية للجيش ومنظمة الجهاد الجامعي.وأضاف إيراني أن أساس حركة القوة البحرية لجيش بلاده يتمثل في تنمية سواحل مكران (جنوب شرقي إيران)، مؤكدا أن تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي بحاجة إلى التربية والتعليم والاهتمام بالتنمية.وشدد المسؤول العسكري الإيراني على أن رؤية القوة البحرية للجيش الإيراني هي للبحار الحرة، حيث ترغب إيران التواجد بصورة دائمة على بعد أكثر من ألفي كيلو متر، مناديا بضرورة الاهتمام بتنمية سواحل مكران.وذكر الأدميرال شهرام إيراني، قائد القوة البحرية الإيرانية، أن القوة البحرية تعد الساعد الدفاعي للقوات الإيرانية المتواجدة على بعد أكثر من ألفي كيلو متر في المياه الحرة، وتدافع عن مصالح البلاد.وفي الخامس عشر من الشهر الماضي، أكد الأدميرال إيراني أن التواجد في المياه الدولية والبعيدة يجري بحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، في وقت تم التخطيط لـ 3 خطط للملاحة البحرية الإيرانية طويلة الأمد سيجري تنفيذها قريبا.ويتضمن جدول أعمال القوة البحرية للجيش الإيراني لهذا العام ضم سفن حربية جديدة في الشمال والجنوب، خاصة وأن نطاق عمليات القوة البحرية للجيش الإيراني خارج الحدود والساحات الدولية وفي عدة مجالات.وأكد الجنرال إيراني أن أحد هذه المجالات هو التواجد في البرامج التدريبية وتنفيذ التمارين العملانية في البحر بصورة مركبة ومشتركة بدعوة الدول الأخرى، مضيفا أن هذا البرنامج قد تم تنفيذه في مرحلتين في سواحل جنوب شرق البلاد، مشاركة القوة البحرية في المناورات والتمارين المركبة مع سائر الدول.وأشار إلى أن المدمرة "دنا" إيرانية الصنع قد شاركت مؤخرا في المناورات المركبة "آي أف ایکس 2022" في ميناء غوا بالهند، بالاشتراك مع 10 دول، في وقت كانت إيران ضمن الدول الخمس التي أرسلت سفنا حربية.وشدد قائد القوة البحرية الإيرانية، الأدميرال شهرام إيراني على أن "أحد أهداف القوة البحرية لجيش بلاده هو تنمية البرامج الثقافية وتقوية الثقافة القرآنية بين المنتسبين خاصة أسرهم وأبنائهم حيث تم في هذا الإطار تعريف مشاريع مختلفة يشاركون فيها".
https://arabic.sputniknews.com/20220415/البحرية-الايرانية-برنامجنا-يتضمن-3-خطط-للملاحة-البحرية-طويلة-الأمد-1061225000.html
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إيران, أخبار العالم الآن

البحرية الإيرانية تخطط للتواجد الدائم في المياه الحرة على بعد أكثر من 2000 كيلومتر

10:58 GMT 08.05.2022
© AP Photo / Iranian Armyمناورات البحرية الإيرانية والروسية في المحيط الهندي، إيران، روسيا، 17 فبراير 2021
مناورات البحرية الإيرانية والروسية في المحيط الهندي، إيران، روسيا، 17 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
© AP Photo / Iranian Army
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أكد الأدميرال شهرام إيراني، قائد القوة البحرية الإيرانية، اليوم الأحد، أن بلاده تخطط للتواجد الدائم في المياه الحرة على بعد أكثر من 2000 كم.
وذكرت وكالة فارس، ظهر اليوم الأحد، أن تصريحات الأدميرال إيراني جاءت خلال مراسم التوقيع على اتفاق للتعاون المشترك بين القوة البحرية للجيش ومنظمة الجهاد الجامعي.
سفن البحرية الإيرانية تصل إلى ميناء محج قلعة التابع لأسطول بحر قزوين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
البحرية الإيرانية: برنامجنا يتضمن 3 خطط للملاحة البحرية طويلة الأمد
15 أبريل, 11:25 GMT
وأضاف إيراني أن أساس حركة القوة البحرية لجيش بلاده يتمثل في تنمية سواحل مكران (جنوب شرقي إيران)، مؤكدا أن تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي بحاجة إلى التربية والتعليم والاهتمام بالتنمية.
وشدد المسؤول العسكري الإيراني على أن رؤية القوة البحرية للجيش الإيراني هي للبحار الحرة، حيث ترغب إيران التواجد بصورة دائمة على بعد أكثر من ألفي كيلو متر، مناديا بضرورة الاهتمام بتنمية سواحل مكران.
وذكر الأدميرال شهرام إيراني، قائد القوة البحرية الإيرانية، أن القوة البحرية تعد الساعد الدفاعي للقوات الإيرانية المتواجدة على بعد أكثر من ألفي كيلو متر في المياه الحرة، وتدافع عن مصالح البلاد.
وفي الخامس عشر من الشهر الماضي، أكد الأدميرال إيراني أن التواجد في المياه الدولية والبعيدة يجري بحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، في وقت تم التخطيط لـ 3 خطط للملاحة البحرية الإيرانية طويلة الأمد سيجري تنفيذها قريبا.
ويتضمن جدول أعمال القوة البحرية للجيش الإيراني لهذا العام ضم سفن حربية جديدة في الشمال والجنوب، خاصة وأن نطاق عمليات القوة البحرية للجيش الإيراني خارج الحدود والساحات الدولية وفي عدة مجالات.
وأكد الجنرال إيراني أن أحد هذه المجالات هو التواجد في البرامج التدريبية وتنفيذ التمارين العملانية في البحر بصورة مركبة ومشتركة بدعوة الدول الأخرى، مضيفا أن هذا البرنامج قد تم تنفيذه في مرحلتين في سواحل جنوب شرق البلاد، مشاركة القوة البحرية في المناورات والتمارين المركبة مع سائر الدول.
وأشار إلى أن المدمرة "دنا" إيرانية الصنع قد شاركت مؤخرا في المناورات المركبة "آي أف ایکس 2022" في ميناء غوا بالهند، بالاشتراك مع 10 دول، في وقت كانت إيران ضمن الدول الخمس التي أرسلت سفنا حربية.
وشدد قائد القوة البحرية الإيرانية، الأدميرال شهرام إيراني على أن "أحد أهداف القوة البحرية لجيش بلاده هو تنمية البرامج الثقافية وتقوية الثقافة القرآنية بين المنتسبين خاصة أسرهم وأبنائهم حيث تم في هذا الإطار تعريف مشاريع مختلفة يشاركون فيها".
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