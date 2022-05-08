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https://arabic.sputniknews.com/20220508/البرلمان-العراقي-يمدد-الفصل-التشريعي-ويحدد-عددا-من-الموضوعات-لمناقشتها-في-الجلسات-المقبلة-1061991752.html
البرلمان العراقي يمدد الفصل التشريعي ويحدد عددا من الموضوعات لمناقشتها في الجلسات المقبلة
البرلمان العراقي يمدد الفصل التشريعي ويحدد عددا من الموضوعات لمناقشتها في الجلسات المقبلة
قرر البرلمان العراقي، اليوم الأحد، تمديد الفصل التشريعي، وعقد جلساته خلال الأيام المقبلة. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T15:07+0000
2022-05-08T15:07+0000
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وحسب موقع السومرية نيوز العراقي، فقد أكد مجلس النواب أن اجتماع رئيس المجلس ونائبيه، صدر عنه تمديد الفصل التشريعي الأول لمدة شهر واحد. كما اتفق رئيس المجلس والنواب على استكمال عدد من التشريعات والمهام والاستحقاقات الدستورية. وتقرر خلال الاجتماع عقد جلسات للبرلمان يومي الأربعاء والخميس. ومن ضمن الموضوعات المقرر مناقشتها، قانون تجريم "التطبيع مع الكيان الصهيوني"، و"التصويت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".
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العالم العربي, أخبار العراق اليوم

البرلمان العراقي يمدد الفصل التشريعي ويحدد عددا من الموضوعات لمناقشتها في الجلسات المقبلة

15:07 GMT 08.05.2022
© AFP 2022 / Qassem al-Kaabi عاصفة رملية قوية في مدينة النجف، العراق 5 مايو 2022
عاصفة رملية قوية في مدينة النجف، العراق 5 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
© AFP 2022 / Qassem al-Kaabi
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قرر البرلمان العراقي، اليوم الأحد، تمديد الفصل التشريعي، وعقد جلساته خلال الأيام المقبلة.
وحسب موقع السومرية نيوز العراقي، فقد أكد مجلس النواب أن اجتماع رئيس المجلس ونائبيه، صدر عنه تمديد الفصل التشريعي الأول لمدة شهر واحد.
كما اتفق رئيس المجلس والنواب على استكمال عدد من التشريعات والمهام والاستحقاقات الدستورية.
وتقرر خلال الاجتماع عقد جلسات للبرلمان يومي الأربعاء والخميس.
ومن ضمن الموضوعات المقرر مناقشتها، قانون تجريم "التطبيع مع الكيان الصهيوني"، و"التصويت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".
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