https://arabic.sputniknews.com/20220508/البورصة-المصرية-تربح-33-مليار-جنيه-في-أولى-جلساتها-بعد-عيد-الفطر--1061998622.html

البورصة المصرية تربح 3.3 مليار جنيه في أولى جلساتها بعد عيد الفطر

البورصة المصرية تربح 3.3 مليار جنيه في أولى جلساتها بعد عيد الفطر

وحققت البورصة المصرية، اليوم الأحد، ارتفاعا جماعيا في ختام تعاملات اليوم في أولى جلساتها بعد عطلة عيد الفطر. 08.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-08T17:39+0000

2022-05-08T17:39+0000

2022-05-08T17:39+0000

اقتصاد

أخبار مصر الآن

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وقالت بوابة "الأهرام" الإلكترونية إن رأس المال السوقي للبورصة المصرية، ربح نحو 3.3 مليار جنيه، حيث أغلق عند 718.476 مليار جنيه، مقارنة بـ 715.1 مليار جنيه في الجلسة الأخيرة.في السياق ذاته، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.56 % عند مستوى 11109.22نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.37 % عند مستوى 1880.84 نقطة.وحقق مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعا بنحو 0.38 % وأغلق عند مستوى 2862.02 نقطة.وفي وقت سابق، اعتبر المحلل السياسي المصري، أبوبكر الديب، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستحرق العالم بنار التضخم بعد أن وصلت معدلات التضخم لديها إلى أعلى مستوى منذ 40 عاما، مشيرا إلى أن العالم سيدخل في موجة تضخمية عنيفة؛ خاصة مع إطالة عمر الحرب الروسية الأوكرانية.وردا على سؤال حول الخطوات التي اتخذتها بعض البنوك الأمريكية والبريطانية والخليجية برفع سعر الفائدة، قال الديب في حديث مع وكالة "سبوتنيك" إن "الولايات المتحدة الأمريكية للأسف تحرق العالم بنار التضخم الذي تريد خفضه لمواطنيها بعد أن وصلت معدلات التضخم لديها المستوى الأعلى منذ 40 عاما"، مشيرا إلى أن "العالم سيدخل في موجة تضخمية عنيفة خاصة مع تطويل عمر الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات المنتظرة على النفط الروسي".وأضاف أن "نتائج قرار الفيدرالي الأمريكي ستكون عبارة عن مزيد من القوة للدولار والذهب الذي يرتبط في مصر بالدولار بشأن استيراد المواد الخام ومن أجل هذا الذهب عيار 21 ممكن أن يصل لـ 1200 جنيه للغرام".

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