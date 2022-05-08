عربي
ممثلو الاتحاد الأوروبي يفشلون في التوصل لاتفاق بشأن فرض عقوبات جديدة على روسيا
https://arabic.sputniknews.com/20220508/الجيش-السوري-يحيد-10-مسلحين-بصاروخ-مضاد-للدروع-في-ريف-حماة-1061987397.html
الجيش السوري يحيد 10 مسلحين بصاروخ مضاد للدروع في ريف حماة
الجيش السوري يحيد 10 مسلحين بصاروخ مضاد للدروع في ريف حماة
قتل وأصيب 10 مسلحين تابعين لفصيل ما يسمى "جيش النصر" على محور سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T13:10+0000
2022-05-08T13:10+0000
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1c/1050272643_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_cc7d2aad70c795ef0ec60ed0a36da887.jpg
كشف مصدر ميداني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك" عن أن مجموعة مسلحة تم رصدها أثناء محاولتها التنقل عبر سيارة رباعية الدفع باتجاه خطوط التماس على محور بلدة القاهرة في سهل الغاب شمال غرب حماة، ليلاقيها سلاح مضاد الدروع بصاروخ موجّه "م.د" بشكل مباشر، ما أسفر عن تدمير السيارة ومقتل 6 مسلحين وإصابة 4 آخرين.وتابع المصدر أن المجموعات المسلحة، ومنها الموالية للجيش التركي، رفعت من وتيرة هجماتها على القرى والبلدات الآمنة في ريف حماة الشمالي الغربي، واستهداف مواقع تابعة للجيش السوري القريبة من خطوط التماس.وأضاف المصدر أن المجموعات المسلحة تحاول استغلال بعض الطرق الفرعية التي تصل بين ريفي إدلب وحماة بهدف نقل أعتدة وذخيرة ومسلحين، وهذه التحركات قابلتها وحدات الجيش السوري عبر توسيع عمليات الرصد والاستطلاع لمنع أي محاولة خرق للمسلحين على محاور الاشتباك مع الجيش السوري.و"جيش النصر"، هو تنظيم مسلح حظيت بعض فصائله مطلع الحرب، بدعم مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية عبر تمويله وتسليحه الكثيف وخاصة بمضادات الدروع (تاو)، قبل أن ترثه تركيا وتعيد تشكيله في 2015، عبر دمج رزمة من التنظيمات الإرهابية والمسلحة كـ "تجمع العزة" و"لواء بلاد الشام" و"كتيبة صقور الجهاد" و"كتائب المشهور" وغيرها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1c/1050272643_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_e395752af0791724520a91e7059dc339.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم

الجيش السوري يحيد 10 مسلحين بصاروخ مضاد للدروع في ريف حماة

13:10 GMT 08.05.2022
© Sputnik . Firas Al-Ahmadوحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021
وحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
تابعنا عبرTelegram
قتل وأصيب 10 مسلحين تابعين لفصيل ما يسمى "جيش النصر" على محور سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.
كشف مصدر ميداني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك" عن أن مجموعة مسلحة تم رصدها أثناء محاولتها التنقل عبر سيارة رباعية الدفع باتجاه خطوط التماس على محور بلدة القاهرة في سهل الغاب شمال غرب حماة، ليلاقيها سلاح مضاد الدروع بصاروخ موجّه "م.د" بشكل مباشر، ما أسفر عن تدمير السيارة ومقتل 6 مسلحين وإصابة 4 آخرين.
وتابع المصدر أن المجموعات المسلحة، ومنها الموالية للجيش التركي، رفعت من وتيرة هجماتها على القرى والبلدات الآمنة في ريف حماة الشمالي الغربي، واستهداف مواقع تابعة للجيش السوري القريبة من خطوط التماس.

وأشار إلى أن هذا التصعيد استدعى من وحدات الجيش العربي السوري رفع جاهزيتها على هذه المحور ويتم رصدها بشكل كامل، توازيا مع التعامل المباشر مع أي تحركات معادية للمسلحين على محاور سهل الغاب في ريف حماة، وجبل الزاوية جنوب إدلب.

وأضاف المصدر أن المجموعات المسلحة تحاول استغلال بعض الطرق الفرعية التي تصل بين ريفي إدلب وحماة بهدف نقل أعتدة وذخيرة ومسلحين، وهذه التحركات قابلتها وحدات الجيش السوري عبر توسيع عمليات الرصد والاستطلاع لمنع أي محاولة خرق للمسلحين على محاور الاشتباك مع الجيش السوري.
و"جيش النصر"، هو تنظيم مسلح حظيت بعض فصائله مطلع الحرب، بدعم مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية عبر تمويله وتسليحه الكثيف وخاصة بمضادات الدروع (تاو)، قبل أن ترثه تركيا وتعيد تشكيله في 2015، عبر دمج رزمة من التنظيمات الإرهابية والمسلحة كـ "تجمع العزة" و"لواء بلاد الشام" و"كتيبة صقور الجهاد" و"كتائب المشهور" وغيرها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала