https://arabic.sputniknews.com/20220508/الحكومة-المصرية-تكشف-حقيقة-حرمان-طلاب-الجامعات-من-الامتحان-حال-عدم-سداد-المصروفات-1061985117.html
الحكومة المصرية تكشف حقيقة حرمان طلاب الجامعات من الامتحان حال عدم سداد المصروفات
الحكومة المصرية تكشف حقيقة حرمان طلاب الجامعات من الامتحان حال عدم سداد المصروفات
كشف مجلس الوزراء المصري، اليوم الأحد، حقيقة الأنباء المتداولة في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن حرمان طلاب الجامعات الحكومية من أداء... 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T12:17+0000
2022-05-08T12:17+0000
2022-05-08T12:17+0000
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وقال المجلس في بيان نشره في حسابه بموقع "فيسبوك" إن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موضحا أنها نفت صحة تلك الأنباء.وأكدت الوزارة أنه لا صحة لصدور قرارات بحرمان طلاب الجامعات الحكومية من أداء الامتحانات النهائية حال عدم سداد المصروفات، وأنه لم يصدر أية قرارات بهذا الشأن.وأشارت الوزارة إلى تخصيص الجامعات الحكومية دعم لمكاتب رعاية الشباب التابعة لها، لمساعدة الطلاب المتعثرين في سداد المصروفات سواء كانت مصروفات دراسية أو رسوم مدن جامعية، بشرط استيفاء الأوراق المطلوبة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن
الحكومة المصرية تكشف حقيقة حرمان طلاب الجامعات من الامتحان حال عدم سداد المصروفات
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كشف مجلس الوزراء المصري، اليوم الأحد، حقيقة الأنباء المتداولة في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن حرمان طلاب الجامعات الحكومية من أداء الامتحانات النهائية حال عدم سداد المصروفات.
وقال المجلس في بيان نشره في حسابه بموقع "فيسبوك" إن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موضحا أنها نفت صحة تلك الأنباء.
وأكدت الوزارة أنه لا صحة لصدور قرارات بحرمان طلاب الجامعات الحكومية
من أداء الامتحانات النهائية حال عدم سداد المصروفات، وأنه لم يصدر أية قرارات بهذا الشأن.
وأشارت الوزارة إلى تخصيص الجامعات الحكومية دعم لمكاتب رعاية الشباب التابعة لها، لمساعدة الطلاب المتعثرين في سداد المصروفات سواء كانت مصروفات دراسية أو رسوم مدن جامعية، بشرط استيفاء الأوراق المطلوبة.