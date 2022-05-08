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https://arabic.sputniknews.com/20220508/الخارجية-الإيرانية-نائب-رئيس-وزراء-روسيا-يزور-طهران-قريبا-1061979668.html
الخارجية الإيرانية: نائب رئيس وزراء روسيا يزور طهران قريبا
الخارجية الإيرانية: نائب رئيس وزراء روسيا يزور طهران قريبا
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، سوف يقوم بزيارة رسمية إلى إيران قريبا. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T10:18+0000
2022-05-08T10:19+0000
أخبار إيران
روسيا
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ووفقا لتصريحات أدلى بها مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدبلوماسية والاقتصاية، مهدي صفري، فقد أكد أن نوفاك الذي يتولى رئاسة اللجنة الاقتصادية المشتركة بين طهران وموسكو سوف يزور إيران قريبا، حسب وكالة إرنا.تصريحات صفري جاءت خلال الاجتماع التنسيقي للجنة التعاون الاقتصادي بين إيران وروسيا؛ والذي حضره أعضاء اللجنة التي تضم ممثلين عن المؤسسات المعنية إلى جانب سفير إيران لدى روسيا كاظم جلالي.وعن ما سيتم مناقشته في الاجتماع بين نوفاك ومخبر، أوضح صفري أن الاجتماع سيناقش قضايا التعاون الثنائي، ومن بينها "حل المشاكل المتعلقة بتجارة الترانزيت والتعاون الإيراني الروسي حول مشاريع النفط والغاز".وكشف مساعد وزير الخارجية الإيراني عن أن مشروع إلغاء تأشيرات الدخول للزيارات السياحية الجماعية بين طهران وموسكو سيتم مناقشته خلال الاجتماع القادم للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين البلدين.يشار إلى أن اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وروسيا عقدت قرابة الـ15 اجتماعا في العاصمتين طهران وموسكو، ونتج عنها اجتماعات مشتركة لمجموعات العمل المصرفية والمالية والنقل والتجارة والصناعة والزراعة والتكنولوجيا والصحة والإسكان والجمارك عبر الاتصال المرئي، على مدار العامين الماضيين، وقامت بصياغة مسودة وثيقة الاجتماع السادس عشر.
https://arabic.sputniknews.com/20220414/الخارجية-الروسية-روسيا-وإيران-تؤكدان-عزمهما-على-التعاون-دون-اعتبار-للعقوبات-1061191168.html
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أخبار إيران, روسيا

الخارجية الإيرانية: نائب رئيس وزراء روسيا يزور طهران قريبا

10:18 GMT 08.05.2022 (تم التحديث: 10:19 GMT 08.05.2022)
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو، روسيا 6 أكتوبر 2021
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو، روسيا 6 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
© Sputnik . POOL
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أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، سوف يقوم بزيارة رسمية إلى إيران قريبا.
ووفقا لتصريحات أدلى بها مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدبلوماسية والاقتصاية، مهدي صفري، فقد أكد أن نوفاك الذي يتولى رئاسة اللجنة الاقتصادية المشتركة بين طهران وموسكو سوف يزور إيران قريبا، حسب وكالة إرنا.
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2022
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14 أبريل, 11:20 GMT
تصريحات صفري جاءت خلال الاجتماع التنسيقي للجنة التعاون الاقتصادي بين إيران وروسيا؛ والذي حضره أعضاء اللجنة التي تضم ممثلين عن المؤسسات المعنية إلى جانب سفير إيران لدى روسيا كاظم جلالي.

وأوضح صفري أن نائب رئيس الوزراء الروسي سوف يجري مباحثات مع النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر.

وعن ما سيتم مناقشته في الاجتماع بين نوفاك ومخبر، أوضح صفري أن الاجتماع سيناقش قضايا التعاون الثنائي، ومن بينها "حل المشاكل المتعلقة بتجارة الترانزيت والتعاون الإيراني الروسي حول مشاريع النفط والغاز".
وكشف مساعد وزير الخارجية الإيراني عن أن مشروع إلغاء تأشيرات الدخول للزيارات السياحية الجماعية بين طهران وموسكو سيتم مناقشته خلال الاجتماع القادم للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين البلدين.
يشار إلى أن اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وروسيا عقدت قرابة الـ15 اجتماعا في العاصمتين طهران وموسكو، ونتج عنها اجتماعات مشتركة لمجموعات العمل المصرفية والمالية والنقل والتجارة والصناعة والزراعة والتكنولوجيا والصحة والإسكان والجمارك عبر الاتصال المرئي، على مدار العامين الماضيين، وقامت بصياغة مسودة وثيقة الاجتماع السادس عشر.
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