https://arabic.sputniknews.com/20220508/الدفاع-الروسية-تعلن-تقطيع-أوصال-القوات-الأوكرانية-باستهداف-معابر-مائية-1061996932.html
الدفاع الروسية تعلن "تقطيع أوصال" القوات الأوكرانية باستهداف معابر مائية
الدفاع الروسية تعلن "تقطيع أوصال" القوات الأوكرانية باستهداف معابر مائية
أصابت صواريخ عالية الدقة تابعة لقوات الفضاء الروسية 19 نقطة تمركز للقوى العاملة والآليات العسكرية، ودمرت معبرًا عائمًا للقوات الأوكرانية في منطقة تشوغوف، و6... 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T16:50+0000
2022-05-08T16:50+0000
2022-05-08T16:50+0000
روسيا
رصد عسكري
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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في إحاطة مسائية: "أغارت الطائرات على 54 منطقة تمركز للأفراد والمعدات العسكرية، ودمرت ما يصل إلى 380 قوميا، وعطلت 38 وحدة من الآليات العسكرية".كما أضاف البيان: "دمرت القوات الصاروخية منظومة الدفاع الجوي "أوسا-أيه كي إم" في منطقة نيكولاييف، وراجمة صواريخ من نوع "سميرش" في منطقة سوليدار، وكذلك رادار "أر إل إس" للكشف عن الأهداف الجوية في منطقة قرية فيليكايا كورينيخا، في منطقة نيكولاييف".وأردف البيان: "أصابت وحدات المدفعية 6 مراكز قيادة، و28 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق نار، و179 منطقة لتمركز القوات والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مستودعين للذخيرة.وكشف البيان أن الدفاع الجوي الروسي دمر طائرتين دون طيار أوكرانيتين فوق مدن ماندريكينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، ووبيريموجنوي في جمهورية لوغانسك الشعبية.وبذلك، يبلغ إجمالي ما تم تدميره منذ بدء العملية العسكرية الخاصة: 157 طائرة، 116 مروحية، 298 منظومة صواريخ، 768 طائرة مسيرة، 2933 دبابة ومدرعة، 336 راجمة صواريخ، 1411 مدفعية ميدان وهاون، 2758 وحدة مركبة عسكرية خاصة".
https://arabic.sputniknews.com/20220508/إعلام-الإدارة-الأمريكية-ترسل-دبلوماسييها-إلى-كييف-قبيل-عيد-النصر-1061993966.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, رصد عسكري
الدفاع الروسية تعلن "تقطيع أوصال" القوات الأوكرانية باستهداف معابر مائية
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أصابت صواريخ عالية الدقة تابعة لقوات الفضاء الروسية 19 نقطة تمركز للقوى العاملة والآليات العسكرية، ودمرت معبرًا عائمًا للقوات الأوكرانية في منطقة تشوغوف، و6 مستودعات للصواريخ والمدفعية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في إحاطة مسائية: "أغارت الطائرات على 54 منطقة تمركز للأفراد والمعدات العسكرية، ودمرت ما يصل إلى 380 قوميا، وعطلت 38 وحدة من الآليات العسكرية".
كما أضاف البيان: "دمرت القوات الصاروخية منظومة الدفاع الجوي "أوسا-أيه كي إم" في منطقة نيكولاييف، وراجمة صواريخ من نوع "سميرش" في منطقة سوليدار، وكذلك رادار "أر إل إس" للكشف عن الأهداف الجوية في منطقة قرية فيليكايا كورينيخا، في منطقة نيكولاييف".
وأردف البيان: "أصابت وحدات المدفعية 6 مراكز قيادة، و28 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق نار، و179 منطقة لتمركز القوات والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مستودعين للذخيرة.
وكشف البيان
أن الدفاع الجوي الروسي دمر طائرتين دون طيار أوكرانيتين فوق مدن ماندريكينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، ووبيريموجنوي في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وبذلك، يبلغ إجمالي ما تم تدميره منذ بدء العملية العسكرية الخاصة: 157 طائرة، 116 مروحية، 298 منظومة صواريخ، 768 طائرة مسيرة، 2933 دبابة ومدرعة، 336 راجمة صواريخ، 1411 مدفعية ميدان وهاون، 2758 وحدة مركبة عسكرية خاصة".