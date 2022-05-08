https://arabic.sputniknews.com/20220508/الرئاسة-الفلسطينية-السيادة-على-القدس-ومقدساتها-هي-لدولتنا-1061982797.html
الرئاسة الفلسطينية: السيادة على القدس ومقدساتها هي لدولتنا
الرئاسة الفلسطينية: السيادة على القدس ومقدساتها هي لدولتنا
أكدت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، أن السيادة على القدس ومقدساتها تعود لدولة فلسطين. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T11:41+0000
2022-05-08T11:41+0000
2022-05-08T11:41+0000
أخبار فلسطين اليوم
القدس
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جاء ذلك في تصريح للناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ردا على تصريحات لرئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت التي قال فيها إن حكومة إسرائيل هي صاحبة السيادة والقرار فيما يتعلق بالقدس والمسجد الأقصى.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن أبو ردينة أن "قرار عصبة الأمم لعام 1930 ينص على أن ملكية المسجد الأقصى المبارك وحائط البراق والساحة المقابلة له، تعود للمسلمين وحدهم".وشدد على أن القدس الشرقية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين حسب قرارات الشرعية الدولية.وأشار إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016 أكد أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن كافة أشكال الاستيطان غير شرعية في جميع الأراضي الفلسطينية.واعتبر المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية أن أية محاولات إسرائيلية لإضفاء شرعية على احتلالها لأراضي دولة فلسطين، بما فيها القدس الشرقية هي محاولات فاشلة.وفي مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية قال بينيت إنه سيتم اتخاذ كافة القرارات بالنسبة للمسجد الأقصى و القدس "من قبل حكومة إسرائيل، التي هي الجهة التي تملك السيادة على هذه المدينة".
https://arabic.sputniknews.com/20220505/فلسطين-سماح-إسرائيل-للمستوطنين-باقتحام-المسجد-الأقصى-هو-إعلان-رسمي-بالحرب-الدينية-1061863358.html
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أخبار فلسطين اليوم, القدس
الرئاسة الفلسطينية: السيادة على القدس ومقدساتها هي لدولتنا
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أكدت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، أن السيادة على القدس ومقدساتها تعود لدولة فلسطين.
جاء ذلك في تصريح للناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ردا على تصريحات لرئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت التي قال فيها إن حكومة إسرائيل هي صاحبة السيادة والقرار فيما يتعلق بالقدس والمسجد الأقصى.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية
عن أبو ردينة أن "قرار عصبة الأمم لعام 1930 ينص على أن ملكية المسجد الأقصى المبارك وحائط البراق والساحة المقابلة له، تعود للمسلمين وحدهم".
وشدد على أن القدس الشرقية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين حسب قرارات الشرعية الدولية.
وأشار إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016 أكد أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن كافة أشكال الاستيطان غير شرعية في جميع الأراضي الفلسطينية.
واعتبر المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية أن أية محاولات إسرائيلية لإضفاء شرعية على احتلالها لأراضي دولة فلسطين، بما فيها القدس الشرقية هي محاولات فاشلة.
وفي مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية قال بينيت إنه سيتم اتخاذ كافة القرارات بالنسبة للمسجد الأقصى و القدس "من قبل حكومة إسرائيل، التي هي الجهة التي تملك السيادة على هذه المدينة".