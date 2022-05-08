https://arabic.sputniknews.com/20220508/الرئيس-الإيراني-يجب-تنويع-معادلات-ردع-إسرائيل-في-المنطقة-1061989573.html
الرئيس الإيراني: يجب تنويع معادلات "ردع إسرائيل" في المنطقة
الرئيس الإيراني: يجب تنويع معادلات "ردع إسرائيل" في المنطقة
شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، عند لقائه بنظيره السوري بشار الأسد، أن سوريا يجب أن "تتحرر بأكملها من أي احتلال". 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T13:56+0000
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طهران- سبوتنيك. ودعا الرئيس الإيراني، بحسب بيان لمكتبه، إلى "تنويع معادلات الردع ضد إسرائيل في المنطقة".وأضاف: "يجب تحرير سوريا بأكملها من قذارة المحتلين الأجانب، ولا يجوز أن تخضع مناطق لهذا الاحتلال بمرور الوقت، ويجب طرد قوات الاحتلال ومرتزقته".وأكد رئيسي في حديثه، أن "إيران دعمت سوريا حكومة وشعبا، عندما راهن الحكام العرب على سقوطها".ومن ناحية أخرى، رأى الرئيس السوري أنه يجب "استمرار تنسيق العمل مع دول المنطقة حيث أنه "أثبت إمكانية هزيمة الولايات المتحدة وسط تضاؤل دورها في المنطقة".وأضاف الأسد: "أظهرت التجربة أن التنسيق والتعاون بين دول المنطقة في مختلف القضايا، بما في ذلك القضية الفلسطينية، كان فعالاً للغاية، ونجاح المقاومة الفلسطينية أظهر أن تطبيع بعض العرب جاء بنتائج عكسية".وأجرى الرئيس السوري بشار الأسد، في 8 أيار/مايو، زيارة عمل إلى العاصمة الإيرانية طهران التقى خلالها المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران،علي الخامنئي، وإبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220508/الرئيس-السوري-يحدد-سبب-فشل-إسرائيل-في-حكم-المنطقة-صور-1061985352.html
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أخبار سوريا اليوم, إيران, إسرائيل
الرئيس الإيراني: يجب تنويع معادلات "ردع إسرائيل" في المنطقة
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شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، عند لقائه بنظيره السوري بشار الأسد، أن سوريا يجب أن "تتحرر بأكملها من أي احتلال".
طهران- سبوتنيك. ودعا الرئيس الإيراني، بحسب بيان لمكتبه، إلى "تنويع معادلات الردع ضد إسرائيل في المنطقة".
وأضاف: "يجب تحرير سوريا بأكملها من قذارة المحتلين الأجانب، ولا يجوز أن تخضع مناطق لهذا الاحتلال بمرور الوقت، ويجب طرد قوات الاحتلال ومرتزقته".
وأكد رئيسي في حديثه، أن "إيران دعمت سوريا حكومة وشعبا، عندما راهن الحكام العرب على سقوطها".
ومن ناحية أخرى، رأى الرئيس السوري أنه يجب "استمرار تنسيق العمل مع دول المنطقة حيث أنه "أثبت إمكانية هزيمة الولايات المتحدة وسط تضاؤل دورها في المنطقة".
وأضاف الأسد
: "أظهرت التجربة أن التنسيق والتعاون بين دول المنطقة في مختلف القضايا، بما في ذلك القضية الفلسطينية، كان فعالاً للغاية، ونجاح المقاومة الفلسطينية أظهر أن تطبيع بعض العرب جاء بنتائج عكسية".
وأجرى الرئيس السوري بشار الأسد، في 8 أيار/مايو، زيارة عمل إلى العاصمة الإيرانية طهران التقى خلالها المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران،علي الخامنئي، وإبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.