https://arabic.sputniknews.com/20220508/الرئيس-السوري-يزور-طهران-للمرة-الأولى-منذ-2019-1061984991.html
الرئيس السوري يجري زيارة لطهران لم يعلن عنها مسبقا
الرئيس السوري يجري زيارة لطهران لم يعلن عنها مسبقا
أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن الرئيس السوري بشار الأسد زار العاصمة الإيرانية طهران، صباح اليوم الأحد، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا وتعد الأولى منذ 2019. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T12:08+0000
2022-05-08T12:08+0000
2022-05-08T12:31+0000
إيران
أخبار سوريا اليوم
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وحسب وكالة "نور نيوز" الإيراني، التقى الرئيس السوري، خلال زيارته لطهران صباح اليوم، كل على حدة، مع قائد الثورة الإسلامية علي خامنئي، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.وأفادت الوكالة بأن "الأسد غادر العاصمة طهران متوجهًا إلى دمشق بعد مباحثاته مع المسؤولين الإيرانيين".وتعتبر زيارة الأسد هي الأولى منذ عام 2019 والتي كانت زيارة سرية أيضا بعد نجاح تحالف إيران وروسيا وسوريا في هزيمة الإرهابيين وإحلال هدوء نسبي في معظم الأراضي السورية.كما تعد زيارة الأسد لطهران اليوم الثانية خلال الحرب في سوريا التي اندلعت في 2011.
https://arabic.sputniknews.com/20171115/سوريا-بشار-الأسد-إيران-1027544887.html
إيران
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار سوريا اليوم
الرئيس السوري يجري زيارة لطهران لم يعلن عنها مسبقا
12:08 GMT 08.05.2022 (تم التحديث: 12:31 GMT 08.05.2022) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن الرئيس السوري بشار الأسد زار العاصمة الإيرانية طهران، صباح اليوم الأحد، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا وتعد الأولى منذ 2019.
وحسب وكالة "نور نيوز" الإيراني
، التقى الرئيس السوري، خلال زيارته لطهران صباح اليوم، كل على حدة، مع قائد الثورة الإسلامية علي خامنئي، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
15 نوفمبر 2017, 17:21 GMT
وأفادت الوكالة بأن "الأسد غادر العاصمة طهران متوجهًا إلى دمشق بعد مباحثاته مع المسؤولين الإيرانيين".
وتعتبر زيارة الأسد هي الأولى منذ عام 2019 والتي كانت زيارة سرية أيضا بعد نجاح تحالف إيران
وروسيا وسوريا في هزيمة الإرهابيين وإحلال هدوء نسبي في معظم الأراضي السورية.
كما تعد زيارة الأسد لطهران اليوم الثانية خلال الحرب في سوريا
التي اندلعت في 2011.