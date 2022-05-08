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الرئيس السوري يجري زيارة لطهران لم يعلن عنها مسبقا
الرئيس السوري يجري زيارة لطهران لم يعلن عنها مسبقا
أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن الرئيس السوري بشار الأسد زار العاصمة الإيرانية طهران، صباح اليوم الأحد، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا وتعد الأولى منذ 2019. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T12:08+0000
2022-05-08T12:31+0000
إيران
أخبار سوريا اليوم
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وحسب وكالة "نور نيوز" الإيراني، التقى الرئيس السوري، خلال زيارته لطهران صباح اليوم، كل على حدة، مع قائد الثورة الإسلامية علي خامنئي، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.وأفادت الوكالة بأن "الأسد غادر العاصمة طهران متوجهًا إلى دمشق بعد مباحثاته مع المسؤولين الإيرانيين".وتعتبر زيارة الأسد هي الأولى منذ عام 2019 والتي كانت زيارة سرية أيضا بعد نجاح تحالف إيران وروسيا وسوريا في هزيمة الإرهابيين وإحلال هدوء نسبي في معظم الأراضي السورية.كما تعد زيارة الأسد لطهران اليوم الثانية خلال الحرب في سوريا التي اندلعت في 2011.
https://arabic.sputniknews.com/20171115/سوريا-بشار-الأسد-إيران-1027544887.html
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إيران, أخبار سوريا اليوم

الرئيس السوري يجري زيارة لطهران لم يعلن عنها مسبقا

12:08 GMT 08.05.2022 (تم التحديث: 12:31 GMT 08.05.2022)
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiyالرئيس السوري بشار الأسد
الرئيس السوري بشار الأسد - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن الرئيس السوري بشار الأسد زار العاصمة الإيرانية طهران، صباح اليوم الأحد، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا وتعد الأولى منذ 2019.
وحسب وكالة "نور نيوز" الإيراني، التقى الرئيس السوري، خلال زيارته لطهران صباح اليوم، كل على حدة، مع قائد الثورة الإسلامية علي خامنئي، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
الرئيس السوري بشار الأسد - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2017
بشار الأسد يثمن دور إيران في الانتصار على الإرهاب في سوريا
15 نوفمبر 2017, 17:21 GMT
وأفادت الوكالة بأن "الأسد غادر العاصمة طهران متوجهًا إلى دمشق بعد مباحثاته مع المسؤولين الإيرانيين".

وتعتبر زيارة الأسد هي الأولى منذ عام 2019 والتي كانت زيارة سرية أيضا بعد نجاح تحالف إيران وروسيا وسوريا في هزيمة الإرهابيين وإحلال هدوء نسبي في معظم الأراضي السورية.
كما تعد زيارة الأسد لطهران اليوم الثانية خلال الحرب في سوريا التي اندلعت في 2011.
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