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https://arabic.sputniknews.com/20220508/الربط-مع-4-أجهزة-ميزة-جديدة-في-واتسآب-1061980071.html
الربط مع 4 أجهزة... ميزة جديدة في "واتسآب"
الربط مع 4 أجهزة... ميزة جديدة في "واتسآب"
أفادت بعض مواقع التكنولوجيا بأنه، في المستقبل القريب، سيتمكن مستخدمو "واتسآب" من ربط ملف تعريف المراسلة الخاص بهم بأجهزة متعددة، بما في ذلك الأجهزة اللوحية. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T10:40+0000
2022-05-08T10:40+0000
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بحسب تقارير البوابة WABetaInfo الإلكترونية، ستتوفر هذه الميزة بفضل وضع جديد يسمى WhatsApp Companion Mode.ووفقا للتقرير، يوفر "واتسآب" حاليا القدرة على ربط 4 أجهزة إضافية باستخدام تطبيق الكمبيوتر الشخصي و الجهاز اللوحي وإصدار الويب من برنامج مسنجر. ومع ذلك، سيسمح لك الوضع الجديد بتوصيل ملف تعريف واحد على العديد من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظامي التشغيل Android وiOS.تجدر الإشارة إلى أنه إذا قام المستخدم على الجهاز الثانوي بتسجيل الدخول إلى حساب آخر، فستفقد البيانات المحفوظة للملف الشخصي الثانوي.
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الربط مع 4 أجهزة... ميزة جديدة في "واتسآب"

10:40 GMT 08.05.2022
© AFP 2022 / -تطبيق "واتسآب"
تطبيق واتسآب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
© AFP 2022 / -
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أفادت بعض مواقع التكنولوجيا بأنه، في المستقبل القريب، سيتمكن مستخدمو "واتسآب" من ربط ملف تعريف المراسلة الخاص بهم بأجهزة متعددة، بما في ذلك الأجهزة اللوحية.
بحسب تقارير البوابة WABetaInfo الإلكترونية، ستتوفر هذه الميزة بفضل وضع جديد يسمى WhatsApp Companion Mode.
ووفقا للتقرير، يوفر "واتسآب" حاليا القدرة على ربط 4 أجهزة إضافية باستخدام تطبيق الكمبيوتر الشخصي و الجهاز اللوحي وإصدار الويب من برنامج مسنجر. ومع ذلك، سيسمح لك الوضع الجديد بتوصيل ملف تعريف واحد على العديد من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظامي التشغيل Android وiOS.
تجدر الإشارة إلى أنه إذا قام المستخدم على الجهاز الثانوي بتسجيل الدخول إلى حساب آخر، فستفقد البيانات المحفوظة للملف الشخصي الثانوي.
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