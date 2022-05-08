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https://arabic.sputniknews.com/20220508/السعودية-إعفاء-رئيس-مطار-جدة-من-منصبه-بعد-أزمة-الازدحام-والتأخيرات-فيديو-1061980182.html
السعودية... إعفاء رئيس مطار جدة من منصبه بعد أزمة الازدحام والتأخيرات... فيديو
السعودية... إعفاء رئيس مطار جدة من منصبه بعد أزمة الازدحام والتأخيرات... فيديو
قررت شركة مطارات جدة، إعفاء الرئيس التنفيذي ريان الطرابزوني، من منصبه، وذلك بعد الأزمة التي أثارتها مقاطع فيديو للازدحامات والتأخيرات في مطار الملك عبدالعزيز... 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T10:42+0000
2022-05-08T10:42+0000
السعودية
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وحسب بيان الشركة، تم تكليف أيمن عبدالعزيز أبوعباة رئيسا تنفيذيا خلفا للطرابزوني اعتبارا من تاريخ نشر البيان، يوم السبت.وكانت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر أعدادا كبيرة من المسافرين تكدسوا أمام الصالة الشمالية للمطار وسط تعليقات مطالبة بمحاسبة المتسببين.وبعد انتشار الفيديوهات، وجه وزير النقل والخدمات اللوجستية في السعودية، صالح الجاسر، بالتحقيق في حالات الازدحام الخانقة التي يشهدها مطار الملك عبدالعزيز في جدة.وأشارت وسائل إعلام سعودية إلى أن سبب التكدس عائد إلى تأخر 10 رحلات عن موعدها بالإضافة إلى توافد أعداد كبيرة من المسافرين إلى الصالة الشمالية ما أسفر عن إلغاء بعض الرحلات من جانب المشغلين.
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السعودية... إعفاء رئيس مطار جدة من منصبه بعد أزمة الازدحام والتأخيرات... فيديو

10:42 GMT 08.05.2022
© AFP 2022 / -مطار الملك عبد العزيز، جدة، المملكة العربية السعودية
مطار الملك عبد العزيز، جدة، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
© AFP 2022 / -
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قررت شركة مطارات جدة، إعفاء الرئيس التنفيذي ريان الطرابزوني، من منصبه، وذلك بعد الأزمة التي أثارتها مقاطع فيديو للازدحامات والتأخيرات في مطار الملك عبدالعزيز الأسبوع الماضي.
وحسب بيان الشركة، تم تكليف أيمن عبدالعزيز أبوعباة رئيسا تنفيذيا خلفا للطرابزوني اعتبارا من تاريخ نشر البيان، يوم السبت.
وكانت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر أعدادا كبيرة من المسافرين تكدسوا أمام الصالة الشمالية للمطار وسط تعليقات مطالبة بمحاسبة المتسببين.
وبعد انتشار الفيديوهات، وجه وزير النقل والخدمات اللوجستية في السعودية، صالح الجاسر، بالتحقيق في حالات الازدحام الخانقة التي يشهدها مطار الملك عبدالعزيز في جدة.
وأشارت وسائل إعلام سعودية إلى أن سبب التكدس عائد إلى تأخر 10 رحلات عن موعدها بالإضافة إلى توافد أعداد كبيرة من المسافرين إلى الصالة الشمالية ما أسفر عن إلغاء بعض الرحلات من جانب المشغلين.
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