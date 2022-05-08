السعودية... إعفاء رئيس مطار جدة من منصبه بعد أزمة الازدحام والتأخيرات... فيديو
© AFP 2022 / -مطار الملك عبد العزيز، جدة، المملكة العربية السعودية
© AFP 2022 / -
قررت شركة مطارات جدة، إعفاء الرئيس التنفيذي ريان الطرابزوني، من منصبه، وذلك بعد الأزمة التي أثارتها مقاطع فيديو للازدحامات والتأخيرات في مطار الملك عبدالعزيز الأسبوع الماضي.
وحسب بيان الشركة، تم تكليف أيمن عبدالعزيز أبوعباة رئيسا تنفيذيا خلفا للطرابزوني اعتبارا من تاريخ نشر البيان، يوم السبت.
فيديو | تكليف أيمن أبو عباة رئيسا تنفيذيا لشركة #مطارات_جدة#الإخبارية pic.twitter.com/8C1s6WFDCB— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 7, 2022
وكانت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر أعدادا كبيرة من المسافرين تكدسوا أمام الصالة الشمالية للمطار وسط تعليقات مطالبة بمحاسبة المتسببين.
اتقوا الله في ضيوف الرحمن هذا قبل ايام مصري يوثق وقوف القادمين للعمره ١٨ ساعه في مطار جدة في شدة الحر .#تعليم_عسير #الخبر_الان #سلامتك_يابو_فهد pic.twitter.com/qDiwEWqbuY— Noor (@Noor07064463) May 8, 2022
وبعد انتشار الفيديوهات، وجه وزير النقل والخدمات اللوجستية في السعودية، صالح الجاسر، بالتحقيق في حالات الازدحام الخانقة التي يشهدها مطار الملك عبدالعزيز في جدة.
بعد أزمة تكدس الصالة الشمالية بـ #مطار_الملك_عبدالعزيز ..— بصمة سعودية (@Saudi_finger) May 8, 2022
🟢 عاجل ..
أعفاء ريان طرابزوني وتكليف أيمن عبدالعزيز أبوعباة رئيساً تنفيذياً لشركة مطارات جدة pic.twitter.com/uZl9VaB6U6
وأشارت وسائل إعلام سعودية إلى أن سبب التكدس عائد إلى تأخر 10 رحلات عن موعدها بالإضافة إلى توافد أعداد كبيرة من المسافرين إلى الصالة الشمالية ما أسفر عن إلغاء بعض الرحلات من جانب المشغلين.