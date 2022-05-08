https://arabic.sputniknews.com/20220508/السلطات-التونسية-تتهم-مسافرة-عراقية-بالتشويه-المتعمد-لسمعة-البلاد-1061974395.html
السلطات التونسية تتهم مسافرة عراقية بالتشويه المتعمد لسمعة البلاد
السلطات التونسية تتهم مسافرة عراقية بالتشويه المتعمد لسمعة البلاد
اتهمت السلطات التونسية مسافرة عراقية بتعمد الإساءة لسمعة تونس، من خلال ادعاء تعرضها للسرقة والسّلب في مطار تونس قرطاج. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T07:26+0000
2022-05-08T07:26+0000
2022-05-08T07:26+0000
أخبار تونس اليوم
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جاء هذا في بيان نشرته الديوانة التونسية التابعة لوزارة المالية على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وذكر البيان أن المسافرة المذكورة تقدمت إلى قاعة الذهاب بالمطار يوم الجمعة قاصدة دبي وبسؤالها من قبل مصالح الديوانة إن كان بحوزتها مبالغ مالية أفادت أن لديها 5100 دولار أمريكي.وقالت المسافرة إنها جلبت هذا المبلغ معها إلى تونس منذ يومين إلا أنها لم تصرّح به عند وصولها لدى الديوانة.وأوضح البيان أنها خالفت بذلك مقتضيات قانون الصرف التونسي من أجل محاولة تصدير مبلغ من العملة الأجنبية تفوق قيمته ما يعادل 5000 دينار تونسي دون سند قانوني من قبل مسافر غير مقيم بتونس.وذكر البيان أنه تم تحرير محضر حجز لمبلغ 3400 دولار وإرجاع الباقي المسموح به قانونا أي مبلغ 1700 دولار الذي يعادل 5000 دينار تونسي للمسافرة التي غادرت في اتجاه وجهتها.
أخبار تونس اليوم
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
السلطات التونسية تتهم مسافرة عراقية بالتشويه المتعمد لسمعة البلاد
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اتهمت السلطات التونسية مسافرة عراقية بتعمد الإساءة لسمعة تونس، من خلال ادعاء تعرضها للسرقة والسّلب في مطار تونس قرطاج.
جاء هذا في بيان نشرته الديوانة التونسية التابعة لوزارة المالية على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وذكر البيان أن المسافرة المذكورة تقدمت إلى قاعة الذهاب بالمطار يوم الجمعة قاصدة دبي وبسؤالها من قبل مصالح الديوانة إن كان بحوزتها مبالغ مالية أفادت أن لديها 5100 دولار أمريكي.
وقالت المسافرة إنها جلبت هذا المبلغ معها إلى تونس منذ يومين إلا أنها لم تصرّح به عند وصولها لدى الديوانة.
وأوضح البيان أنها خالفت بذلك مقتضيات قانون الصرف التونسي
من أجل محاولة تصدير مبلغ من العملة الأجنبية تفوق قيمته ما يعادل 5000 دينار تونسي دون سند قانوني من قبل مسافر غير مقيم بتونس.
وذكر البيان أنه تم تحرير محضر حجز لمبلغ 3400 دولار وإرجاع الباقي المسموح به قانونا أي مبلغ 1700 دولار الذي يعادل 5000 دينار تونسي للمسافرة التي غادرت في اتجاه وجهتها.