https://arabic.sputniknews.com/20220508/السيدة-الأولى-الأمريكية-جيل-بايدن-تصل-في-زيارة-غير-معلنة-إلى-أوكرانيا-1061988939.html
السيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن تصل في زيارة غير معلنة إلى أوكرانيا
السيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن تصل في زيارة غير معلنة إلى أوكرانيا
زارت السيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن مدينة أوجغورود غربي أوكرانيا، ولم يتم الإعلان عن الرحلة، حسبما أفاد تجمعها الصحفي. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T13:41+0000
2022-05-08T13:41+0000
2022-05-08T13:53+0000
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/07/1050073335_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_20c174b943aa8b3a1cbee92109087e05.jpg
وقالت المجموعة الصحفية للسيدة الأولى في بيان صحفي: "مر الموكب عبر أوجغورود ووصل إلى المدرسة رقم 6، والتي تُستخدم الآن كمأوى مؤقت لـ 163 نازحًا أوكرانيًا، من بينهم 47 طفلاً". وفقًا للتقرير، التقت بايدن أيضًا بإيلينا زيلينسكايا هناك، والتي، كان هذا أول ظهور علني لها منذ بداية العملية الروسية الخاصة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/07/1050073335_67:0:1400:1000_1920x0_80_0_0_5c517c773d4d6c7b882b3a834c75a47d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
السيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن تصل في زيارة غير معلنة إلى أوكرانيا
13:41 GMT 08.05.2022 (تم التحديث: 13:53 GMT 08.05.2022) تابعنا عبر
زارت السيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن مدينة أوجغورود غربي أوكرانيا، ولم يتم الإعلان عن الرحلة، حسبما أفاد تجمعها الصحفي.
وقالت المجموعة الصحفية للسيدة الأولى في بيان صحفي: "مر الموكب عبر أوجغورود ووصل إلى المدرسة رقم 6، والتي تُستخدم الآن كمأوى مؤقت لـ 163 نازحًا أوكرانيًا، من بينهم 47 طفلاً".
وفقًا للتقرير، التقت بايدن أيضًا بإيلينا زيلينسكايا هناك، والتي، كان هذا أول ظهور علني لها منذ بداية العملية الروسية الخاصة.