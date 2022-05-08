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https://arabic.sputniknews.com/20220508/السيدة-الأولى-الأمريكية-جيل-بايدن-تصل-في-زيارة-غير-معلنة-إلى-أوكرانيا-1061988939.html
السيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن تصل في زيارة غير معلنة إلى أوكرانيا
السيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن تصل في زيارة غير معلنة إلى أوكرانيا
زارت السيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن مدينة أوجغورود غربي أوكرانيا، ولم يتم الإعلان عن الرحلة، حسبما أفاد تجمعها الصحفي. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T13:41+0000
2022-05-08T13:53+0000
أخبار أوكرانيا
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وقالت المجموعة الصحفية للسيدة الأولى في بيان صحفي: "مر الموكب عبر أوجغورود ووصل إلى المدرسة رقم 6، والتي تُستخدم الآن كمأوى مؤقت لـ 163 نازحًا أوكرانيًا، من بينهم 47 طفلاً". وفقًا للتقرير، التقت بايدن أيضًا بإيلينا زيلينسكايا هناك، والتي، كان هذا أول ظهور علني لها منذ بداية العملية الروسية الخاصة.
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أخبار أوكرانيا

السيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن تصل في زيارة غير معلنة إلى أوكرانيا

13:41 GMT 08.05.2022 (تم التحديث: 13:53 GMT 08.05.2022)
© AP Photo / Mark Thiesssenجيل بايدن
جيل بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
© AP Photo / Mark Thiesssen
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زارت السيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن مدينة أوجغورود غربي أوكرانيا، ولم يتم الإعلان عن الرحلة، حسبما أفاد تجمعها الصحفي.
وقالت المجموعة الصحفية للسيدة الأولى في بيان صحفي: "مر الموكب عبر أوجغورود ووصل إلى المدرسة رقم 6، والتي تُستخدم الآن كمأوى مؤقت لـ 163 نازحًا أوكرانيًا، من بينهم 47 طفلاً".
وفقًا للتقرير، التقت بايدن أيضًا بإيلينا زيلينسكايا هناك، والتي، كان هذا أول ظهور علني لها منذ بداية العملية الروسية الخاصة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:57 GMT
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