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السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية

السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية

ترأس الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.‏ 08.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-08T10:16+0000

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أعلن عن ذلك بيان صادر عن الرئاسة المصرية.ويأتي الاجتماع بعدما أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، أمس السبت، أنه "قامت مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة".وأضاف أن المواجهات أسفرت "عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد"، مشيرا إلى أنه "جاري مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء".وختم المتحدث العسكري بيانه، بالقول: "تؤكد القوات المسلحة على استمرار جهودها في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره".وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، علّق على الهجوم الإرهابي الذي أسفر عن مقتل 11 من أفراد الجيش في سيناء وإصابة 5 آخرين، مؤكدا أن "العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة الجيش في اقتلاع جذور الإرهاب".وقال السيسي في تغريدة في حسابه على تويتر: "مازال أبناء الوطن من المخلصين يلبون نداء وطنهم بكل الشجاعة والتضحية مستمرين في إنكار فريد للذات وإيمان لن يتزعزع بعقيدة صون الوطن".ومضى الرئيس المصري، قائلا: "أؤكد لكم أن تلك العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء هذا الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب".وتقدم السيسي لـ"شعب مصر العظيم وقواته المسلحة ولجميع أسر الضحايا بخالص العزاء ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين داعيا الله عزوجل أن يحفظ مصر وشعبها".وخلال السنوات الأخيرة، أطلقت القوات المسلحة المصرية أكثر من عملية استهدفت بها العناصر الإرهابية، كان أبرزها عملية سيناء 2018، محققة إنجازات كبيرة ضد العناصر التكفيرية شديدة الخطورة.وتزايد نشاط الجماعات التكفيرية في شبه جزيرة سيناء، في النصف الثاني من عام 2013، في أعقاب عزل الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين التي أعلنت لاحقا تنظيما محظورا في مصر.

https://arabic.sputniknews.com/20220507/قطر-والأردن-وفلسطين-تدين-هجوم-سيناء-الإرهابي-1061960997.html

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الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي