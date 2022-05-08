https://arabic.sputniknews.com/20220508/الشرطة-الألمانية-تمنع-رفع-علم-أوكرانيا-خلال-إحياء-ذكرى-هزيمة-النازيين-1061990855.html
الشرطة الألمانية تمنع رفع علم أوكرانيا خلال إحياء ذكرى هزيمة النازيين
الشرطة الألمانية تمنع رفع علم أوكرانيا خلال إحياء ذكرى هزيمة النازيين
طوت الشرطة الألمانية، اليوم الأحد، علما عملاقا لأوكرانيا رفعه متظاهرون عند نصب تذكاري سوفيتي في وسط برلين، قائلة إن الهدف منه هو ضمان بقاء احتفالات إحياء ذكرى... 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T14:33+0000
2022-05-08T14:33+0000
2022-05-08T14:34+0000
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وفرضت شرطة برلين حظرا على استخدام الأعلام أو الرموز العسكرية في 15 موقعا تذكاريا في أنحاء العاصمة، بما في ذلك الموقع الأيقوني في حديقة تيرغارتن المركزية وآخر في تريبتور بارك، بحسب وكالة "فرانس برس".جاءت إجراءات الشرطة الإضافية ليومي الأحد والاثنين، مع تصاعد التوترات بشأن المظاهرات المحتملة المؤيدة لروسيا في اليومين الرمزيين للغاية لإحياء ذكرى هزيمة النازيين ونهاية الحرب العالمية الثانية.أثار قرار برلين انتقادات شديدة من البعض، بما في ذلك من سفير أوكرانيا أندريه ميلنيك، الذي وصف الخطوة بأنها "قرار سياسي كارثي خاطئ".في ظل انتشار مكثف للشرطة، أقامت السفارة الأوكرانية، اليوم الأحد، مراسم إحياء في النصب التذكاري السوفياتي المهيب في حديقة تيرجارتن.فيما تجمع متظاهرون مناهضون خارج المنطقة المطوقة، وهتف بعضهم "فليرحل ميلنيك"، وصاح آخرون "سلافا أوكراني" (المجد لأوكرانيا).وقالت الشرطة على "تويتر" إن السماح لضيوف السفارة برفع الأعلام أثار "مشاعر السخط بين المارة"، مضيفة: "من أجل تأمين إحياء ذكرى سلمي وكريم، طوى زملاؤنا علما أوكرانيا طوله 25 مترا".انتشر نحو 1600 شرطي في برلين وحدها، اليوم الأحد، وسط عشرات الاحتجاجات المتوقعة في أنحاء العاصمة. وبالمثل، سيخرج المتظاهرون يوم الاثنين، مع انتشار متوقع لـ1800 شرطي على الأرض.
https://arabic.sputniknews.com/20220428/قيمة-النصر-بداية-الحرب-الوطنية-العظمى-1061707689.html
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الحرب الوطنية العظمى 1941-1945, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار ألمانيا
الشرطة الألمانية تمنع رفع علم أوكرانيا خلال إحياء ذكرى هزيمة النازيين
14:33 GMT 08.05.2022 (تم التحديث: 14:34 GMT 08.05.2022) تابعنا عبر
طوت الشرطة الألمانية، اليوم الأحد، علما عملاقا لأوكرانيا رفعه متظاهرون عند نصب تذكاري سوفيتي في وسط برلين، قائلة إن الهدف منه هو ضمان بقاء احتفالات إحياء ذكرى الحرب العالمية الثانية سلميا.
وفرضت شرطة برلين حظرا على استخدام الأعلام أو الرموز العسكرية في 15 موقعا تذكاريا في أنحاء العاصمة، بما في ذلك الموقع الأيقوني في حديقة تيرغارتن المركزية وآخر في تريبتور بارك، بحسب وكالة "فرانس برس".
جاءت إجراءات الشرطة الإضافية ليومي الأحد والاثنين، مع تصاعد التوترات بشأن المظاهرات المحتملة المؤيدة لروسيا في اليومين الرمزيين للغاية لإحياء ذكرى هزيمة النازيين
ونهاية الحرب العالمية الثانية.
أثار قرار برلين انتقادات شديدة من البعض، بما في ذلك من سفير أوكرانيا
أندريه ميلنيك، الذي وصف الخطوة بأنها "قرار سياسي كارثي خاطئ".
في ظل انتشار مكثف للشرطة، أقامت السفارة الأوكرانية، اليوم الأحد، مراسم إحياء في النصب التذكاري السوفياتي المهيب في حديقة تيرجارتن.
فيما تجمع متظاهرون مناهضون خارج المنطقة المطوقة، وهتف بعضهم "فليرحل ميلنيك"، وصاح آخرون "سلافا أوكراني" (المجد لأوكرانيا).
وقالت الشرطة على "تويتر" إن السماح لضيوف السفارة برفع الأعلام أثار "مشاعر السخط بين المارة
"، مضيفة: "من أجل تأمين إحياء ذكرى سلمي وكريم، طوى زملاؤنا علما أوكرانيا طوله 25 مترا".
انتشر نحو 1600 شرطي في برلين وحدها، اليوم الأحد، وسط عشرات الاحتجاجات المتوقعة في أنحاء العاصمة. وبالمثل، سيخرج المتظاهرون يوم الاثنين، مع انتشار متوقع لـ1800 شرطي على الأرض.