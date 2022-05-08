https://arabic.sputniknews.com/20220508/الشرطة-الإسرائيلية-تعتقل-314-مقيما-غير-شرعي-في-أنحاء-البلاد-1061990073.html

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 314 مقيما غير شرعي في أنحاء البلاد

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 314 مقيما غير شرعي في أنحاء البلاد

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، اعتقال 314 مقيما غير شرعي في أنحاء متفرقة من البلاد خلال اليومين الماضيين. 08.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-08T14:15+0000

2022-05-08T14:15+0000

2022-05-08T14:15+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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وقالت الشرطة في بيان نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إنها اعتقلت 314 مقيما بشكل غير قانوني خلال عطلة نهاية الأسبوع وألقت القبض على 40 آخرين ساعدوا في تشغيلهم وإيوائهم.وأوضحت أن ذلك جاء في إطار "عملية خاصة من قبل متطوعي الشرطة وشرطة حرس الحدود لتحديد أماكن المقيمين غير الشرعيين في جميع أنحاء البلاد، بالتوازي مع مطاردة الإرهابيين اللذين نفذا الهجوم في إلعاد".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات الأمنية الإسرائيلية القبض على فلسطينيين من الضفة الغربية، قالت إنهما متورطان في قتل 3 إسرائيليين وإصابة 4 آخرين في مدينة إلعاد قرب تل أبيب يوم الخميس الماضي.وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت، أمس الأول (الجمعة)، إطلاق عملية واسعة على مستوى البلاد لإلقاء القبض على المقيمين غير الشرعيين.وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية نقلا عن قائد الشرطة يعقوب (كوبي) شبتاي، قوله: "الشرطة ستطلق عملية وطنية للقبض على المقيمين غير الشرعيين ومن يساعدهم".وأضاف شبتاي: "سنزيد من تواجد الشرطة في جميع أنحاء البلاد في نهاية هذا الأسبوع".وفقا لبيانات سلطة السكان والهجرة، في نهاية عام 2020 كان هناك 116324 عاملا أجنبيا في إسرائيل - منهم 98.188 عامل قانوني (84%) و18136 غير شرعي (16%)، وفق صحيفة "معاريف" العبرية.لكن تقريرا للكنيست صدر في 2020 أفاد بأنه في مارس/آذار من ذات العام، كان هناك نحو 323.800.000 عامل أجنبي، بمن فيهم مواطنون فلسطينيون، في إسرائيل، منهم حوالي 63% بشكل قانوني.ووقتها أظهر التقرير أن حوالي 28% من الأجانب المقيمين في إسرائيل بدون تأشيرة صالحة هم متسللون، جميعهم تقريبا من إريتريا والسودان، و15% عمال أجانب غير شرعيين.وكانت إسرائيل قد شهدت منذ أواخر مارس الماضي، سلسلة من الهجمات المسلحة أسفرت عن مقتل 18 شخصا، قالت الشرطة إن بعضها نفذها فلسطينيون عملوا في إسرائيل بشكل غير قانوني.

https://arabic.sputniknews.com/20220506/الشرطة-الإسرائيلية-تعلن-إطلاق-عملية-واسعة-للقبض-على-المقيمين-غير-الشرعيين-1061930798.html

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