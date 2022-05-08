https://arabic.sputniknews.com/20220508/العراق-اعتمادات-مالية-لمكافحة-التصحر-وملوحة-حوض-الفرات-1061979790.html
العراق… اعتمادات مالية لمكافحة التصحر وملوحة حوض الفرات
العراق… اعتمادات مالية لمكافحة التصحر وملوحة حوض الفرات
أعلنت الحكومة العراقية أنها حققت تقدما كبيرا في مشروع معالجة نسب الملوحة بحوض نهر الفرات في 3 محافظات. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T10:23+0000
2022-05-08T10:23+0000
2022-05-08T10:23+0000
العالم العربي
أخبار العراق اليوم
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء العراقية "واع"، مشيرة إلى أن اجتماع الحكومة، اليوم الأحد، بحث آلية مكافحة الملوحة بحوض نهر الفرات ومشكلة التصحر في محافظات ذي قار والديوانية والمثنى.ولفتت الوكالة إلى أن مجلس الوزراء العراقي قرر تخصيص اعتمادات مالية لوزارتي الموارد المائية والزراعة لمباشرة العمل في هذا الاتجاه.يذكر أن مجلس الوزراء العراقي أطلق مبادرة لزراعة مليون شجرة في عموم المحافظات، في وقت سابق.
https://arabic.sputniknews.com/20200710/العراق-يسعى-للتوصل-إلى-اتفاق-جديد-بشأن-نهري-دجلة-والفرات-1045969135.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العراق اليوم
العراق… اعتمادات مالية لمكافحة التصحر وملوحة حوض الفرات
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أعلنت الحكومة العراقية أنها حققت تقدما كبيرا في مشروع معالجة نسب الملوحة بحوض نهر الفرات في 3 محافظات.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء
العراقية "واع"، مشيرة إلى أن اجتماع الحكومة، اليوم الأحد، بحث آلية مكافحة الملوحة بحوض نهر
الفرات ومشكلة التصحر في محافظات ذي قار والديوانية والمثنى.
ولفتت الوكالة إلى أن مجلس الوزراء العراقي قرر تخصيص اعتمادات مالية لوزارتي الموارد المائية
والزراعة لمباشرة العمل في هذا الاتجاه.
يذكر أن مجلس الوزراء العراقي أطلق مبادرة لزراعة
مليون شجرة في عموم المحافظات، في وقت سابق.